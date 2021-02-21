Ипотека под 7%: в программе произошли важные изменения
Ипотеку под 7% теперь могут получить все украинцы. Также отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и старых домов.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", сообщает ТСН.
Стоит отметить, что ранее ипотека под 7% предоставлялась украинцам, которые состояли на квартирном учете, молодым семьям, переселенцам, бюджетникам, медикам и ученым. Теперь все эти требования отменили.
Но есть одно требование - у человека не должно быть в собственности жилье площадью больше 50 квадратных метров на одного. А также зарплата заемщика должна быть не более десяти средних зарплат в городе, где он собирается приобрести жилье.
Ипотека в Украине под 7% (видео: ТСН)
Напомним, что программа ипотеки под 7% начнет работать уже с 1 марта. В этом году на нее потратят 300 миллионов гривен. Эксперты также оценили возможные риски, с которыми могут столкнуться заемщики в случае прекращения финансирования.
Ранее банкир объяснил, сколько на самом деле придется платить украинцам при использовании программы ипотеки под 7%. По его словам, ипотечный кредит подразумевает, что с учетом разных комиссий украинцам придется выплачивать не меньше 10-12% годовых.