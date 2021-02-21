Ипотека под 7%: в программе произошли важные изменения

Ипотеку под 7% теперь могут получить все украинцы. Также отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и старых домов.

Стоит отметить, что ранее ипотека под 7% предоставлялась украинцам, которые состояли на квартирном учете, молодым семьям, переселенцам, бюджетникам, медикам и ученым. Теперь все эти требования отменили.

Но есть одно требование - у человека не должно быть в собственности жилье площадью больше 50 квадратных метров на одного. А также зарплата заемщика должна быть не более десяти средних зарплат в городе, где он собирается приобрести жилье.

Ипотека в Украине под 7% (видео: ТСН)