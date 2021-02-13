Ипотека под 7% заработает с 1 марта: какие условия и подводные камни у программы

Доступная ипотека под 7% годовых заработает в Украине уже с 1 марта, и в этом году на программу от Кабмина потратят 300 миллионов гривен. Эксперты и чиновники оценили возможные риски, с которыми могут столкнуться заемщики в случае прекращения финансирования.

Какие условия ипотеки и могут ли вырасти процентные ставки, специалисты рассказали на канале "UA:Перший" .

Условия ипотеки под 7%

Утвержденную Минфином ипотеку под 7% годовых можно получить на 20 лет , при этом в кредит можно брать жилье, которому не более 3 лет. Это могут быть как квартиры, так и дома. Также ипотека распространяется на недостроенное жилье.

, при этом в кредит можно брать жилье, которому не более 3 лет. Это могут быть как квартиры, так и дома. Также ипотека распространяется на недостроенное жилье. Максимальная стоимость недвижимости, которое можно получить по этой программе, составляет 2 миллиона гривен .

. Один человек или семья из двух человек может купить квартиру площадью не более 50 квадратных метров. Если семья больше, то за каждого следующего ее члена добавляется еще 20 "квадратов".

Заемщик должен погасить кредит, пока ему не исполнится 70 лет. А доход не должен превышать 10 среднемесячных зарплат в регионе. Например, если семья в Киеве зарабатывает ежемесячно более 170 тысяч гривен - банк ипотеку не даст.

в регионе. Например, если семья в Киеве зарабатывает ежемесячно более 170 тысяч гривен - банк ипотеку не даст. Если гражданин внесет 15% по кредиту 2 миллиона гривен и оформит его на 20 лет - размер средней выплаты составит более 16 тысяч гривен.

Какие риски и могут ли увеличить процентные ставки

Чтобы оценить риски программы, нужно проанализировать договор, который предложат подписать участникам, отметила юрист Оксана Максименюк.

"Программа может быть остановлена, или вообще могут закрыть финансирование. Большой период времени, который берется для того, чтобы помогать заемщикам компенсировать процентную ставку по кредиту. Кроме того, сами условия договора могут предусматривать определенные риски. Так как если будет приостановлено финансирование, то может сам договор с банком будет предусматривать, что такая обязанность может быть возложена на заемщика", - рассказала она.

В правительстве заявляют, что повышать процент по кредиту для участников программы не планируют.

"Они подписывают договор со ставкой 7%, и государство берет на себя обязательство компенсировать остаток. Если в следующем году или через 5 лет условия изменятся, то, допустим, государство закроет программу, и мы не будем новых граждан финансировать по этой программе. Соответственно тогда банки предложат другие условия - с большими или меньшими ставками", - объяснил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Всего в Украине на программу ипотеки под 7% годовых предоставили 2 миллиарда гривен. В этом году государство потратит примерно 300 миллионов. Как считает инвестиционный банкир Сергей Фурса, этих денег для массового кредитования недостаточно.

"Этих денег, которые выделяет государство в год, хватает примерно на 3 тысячи договоров. Ежегодно в Украине с недвижимостью заключается 300 тысяч договоров. То есть мы понимаем, что в Украине массовой ипотеки не будет. Это только 1% от договоров", - подчеркнул эксперт.

Видео: Эксперты рассказали о доступной ипотеке под 7% годовых, которую запустят с 1 марта