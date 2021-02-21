Іпотека під 7%: у програмі відбулися важливі зміни

Іпотеку під 7% тепер можуть отримати всі українці. Також скасовано вимогу неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім'ї або проживання в гуртожитку жителями аварійних і старих будинків.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє ТСН .

Варто зазначити, що раніше іпотека під 7% надавалася українцям, які перебували на квартирному обліку, молодим сім'ям, переселенцям, бюджетникам, медикам і вченим. Тепер всі ці вимоги скасували.

Але є одна вимога - у людини не повинно бути у власності житло площею більше ніж 50 квадратних метрів на одного. А також зарплата позичальника повинна бути не більше десяти середніх зарплат в місті, де він збирається придбати житло.

Іпотека в Україні під 7% (відео: ТСН)