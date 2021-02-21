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Іпотека під 7%: у програмі відбулися важливі зміни

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 19:01
Іпотека під 7%: у програмі відбулися важливі зміни Іпотека в Україні під 7% (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Іпотеку під 7% тепер можуть отримати всі українці. Також скасовано вимогу неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім'ї або проживання в гуртожитку жителями аварійних і старих будинків.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє ТСН.

Варто зазначити, що раніше іпотека під 7% надавалася українцям, які перебували на квартирному обліку, молодим сім'ям, переселенцям, бюджетникам, медикам і вченим. Тепер всі ці вимоги скасували.

Але є одна вимога - у людини не повинно бути у власності житло площею більше ніж 50 квадратних метрів на одного. А також зарплата позичальника повинна бути не більше десяти середніх зарплат в місті, де він збирається придбати житло.

Іпотека в Україні під 7% (відео: ТСН)

Нагадаємо, що програма іпотеки під 7% почне працювати вже з 1 березня. У цьому році на неї витратять 300 мільйонів гривень. Експерти також оцінили можливі ризики, з якими можуть зіткнутися позичальники у разі припинення фінансування.

Раніше банкір пояснив, скільки насправді доведеться платити українцям при використанні програми іпотеки під 7%. За його словами, іпотечний кредит передбачає, що з урахуванням різних комісій українцям доведеться виплачувати не менше 10-12% річних.

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