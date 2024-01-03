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В іпотечну програму єОселя внесли зміни: яке житло стало доступнішим для українців

Які зміни внесли у програму єОселя (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Уряд вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування єОселя. Нові умови почали діяти з 1 січня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Мінреінтеграції у Telegram.

Що змінилось у програмі кредитування житла

"Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих", - зазначають у відомстві. 

Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років. Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

Ще одна вагома зміна - відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки.

 

Зазначимо, що площа для будинків і таунхаусів, які можна придбати за цією програмою, розраховується наступним чином: 62,5 кв. м для однієї людини і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Тобто сім’я із трьох осіб може придбати за програмою єОселя будинок площею 104,5 кв. м.

Норма площі у багатоквартирному будинку становить 52,5 кв. м на людину і ще по 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Подати заявку, щоб скористатись програмою єОселя, можна через Дію.

Нагадаємо, що єОселя почала діяти з жовтня 2022 року. Відтоді кредити на придбання житла отримали більш ніж 6 тисяч українських родин на загальну суму понад 9 млрд грн.

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Житло