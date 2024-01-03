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В ипотечную программу "єОселя" внесли изменения: какое жилье стало более доступным для украинцев

Какие изменения внесли в программу "єОселя" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Правительство внесло изменения в программу льготного ипотечного кредитования "єОселя". Новые условия вступили в силу 1 января 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минреинтеграции в Telegram.

Что изменилось в программе кредитования жилья

"Одно из изменений касается ветеранов, людей, получивших инвалидность в результате войны, членов их семей, а также семей погибших", - отмечают в ведомстве.

Раньше по этой программе можно было приобрести квартиры в доме не старше 3 лет. Теперь указанные категории заемщиков могут приобрести квартиры в доме не старше 10 лет, но при условии, что недвижимость расположена в Киеве или в областном центре. И без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах.

Еще одно весомое изменение - отныне заемщики смогут покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше 3 лет.

 

Отметим, что площадь домов и таунхаусов, которые можно приобрести по этой программе, рассчитывается следующим образом: 62,5 кв. м для одного человека и дополнительно 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. То есть семья из трех человек может приобрести по программе есть дом площадью 104,5 кв. м.

Норма площади в многоквартирном доме составляет 52,5 кв. м на человека и еще по 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Подать заявку, чтобы воспользоваться программой "єОселя", можно через "Дію".

Напомним, что "єОселя" начала действовать с октября 2022 года. С тех пор кредиты на приобретение жилья получили более 6 тысяч украинских семей на общую сумму более 9 млрд грн.

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Жилье