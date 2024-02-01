На iPhone вийшов додаток, який об'єднав браузер, пошуковик та ШІ: у чому його особливість

Що відомо про новий додаток

Arc Search є частиною широкомасштабних змін у браузері Arc. Раніше ця мобільна програма в основному розглядалася як компаньйон для настільних комп'ютерів, забезпечуючи зручний доступ до відкритих вкладок.

Тепер розробники розширюють використання Arc на пристрої з Windows і готують кроссплатформенну систему синхронізації даних під назвою Arc Anywhere, яка дозволить інтегрувати деякі функції штучного інтелекту Arc на інших платформах.

Зрештою, програма Arc Search буде перейменована на Arc і стане єдиним продуктом The Browser Company.

На запит користувач отримує добірку релевантних джерел, відібраних за допомогою ШІ (фото: The Verge)

Однією з ключових особливостей Arc Search є функція "Browse for me", яка збирає інформацію з різних джерел та формує окрему сторінку з цитатами. Сторінка також включає посилання для швидкого доступу до більш детальної інформації, а безліч пов'язаних посилань розміщується у розділі "Dive Deeper".

Розробники планують постійно удосконалювати Arc Search, впроваджуючи алгоритми штучного інтелекту на основі нейромереж OpenAI та інших компаній у цьому сегменті.

В даний час неясно, як The Browser Company збирається взаємодіяти з видавцями, які надають інформацію для програми. Також не виключено, що в майбутньому програма Arc може стати платним продуктом.