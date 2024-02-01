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На iPhone вышло приложение, которое объединило браузер, поисковик и ИИ: в чем его особенность

Приложение Arc Search для iOS объединило в себе браузер, поисковик и ИИ (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания The Browser Company представила новое iOS-приложение Arc Search, которое объединяет функциональность браузера и поисковика с использованием алгоритмов на основе ИИ. Этот инновационный подход позволяет создавать персонализированные страницы ответов на запросы, вводимые пользователями в процессе взаимодействия с сервисом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Что известно про новое приложение

Arc Search представляет собой часть широкомасштабных изменений в браузере Arc. Ранее это мобильное приложение в основном рассматривалось как компаньон для настольных компьютеров, обеспечивая удобный доступ к открытым вкладкам.

Теперь разработчики расширяют использование Arc на устройства с Windows и готовят кроссплатформенную систему синхронизации данных под названием Arc Anywhere, которая позволит интегрировать некоторые функции искусственного интеллекта из Arc на других платформах.

В конечном итоге, приложение Arc Search будет переименовано в Arc и станет единственным продуктом The Browser Company.

По запросу пользователь получает подборку релевантных источников, отобранных с помощью ИИ (фото: The Verge)

Одной из ключевых особенностей Arc Search является функция "Browse for me", которая собирает информацию из различных источников и формирует отдельную страницу с цитатами. Страница также включает ссылки для быстрого доступа к более подробной информации, а множество связанных ссылок размещается в разделе "Dive Deeper".

Разработчики планируют постоянно совершенствовать Arc Search, внедряя алгоритмы искусственного интеллекта на основе нейросетей OpenAI и других компаний в этом сегменте.

В настоящее время неясно, как The Browser Company собирается взаимодействовать с издателями, предоставляющими информацию для приложения. Также не исключено, что в будущем приложение Arc может стать платным продуктом.

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