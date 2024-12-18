iPhone SE 4: яким стане найдоступніший смартфон Apple у 2025 році

iPhone SE 4 обіцяє стати найдоступнішим смартфоном Apple у 2025 році, але його особливості можуть здивувати навіть найвимогливіших користувачів. Новий апарат, ймовірно, отримає важливі оновлення в дизайні та технічних характеристиках, які зроблять його більш привабливим на тлі конкурентів.

Про те, що вже відомо про майбутнє iPhone SE 4, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

iPhone SE з екраном 6,1 дюйма

Головна зміна, яка очікується в iPhone SE 4, - це розмір пристрою. Apple збільшує розмір iPhone SE з традиційних 4,7 дюйма до 6,1 дюйма. Більшість чуток, включно CAD-рендери, стверджують, що iPhone SE матиме дуже схожі розміри з iPhone 14, який оснащений екраном 6,1 дюйма.

Це дивно, трохи розчаровує, і при цьому очевидно. Багато користувачів продовжують шукати компактні iPhone і регулярно запитують випуск нової міні-версії пристрою.

Однак, як стало відомо, найближчими роками не планується випуск компактної або міні-версії iPhone (станом на цей момент).

За даними досліджень, продажі iPhone mini були найменшими, і в якийсь момент Apple довелося скоротити виробництво iPhone 12 mini, щоб відповідати попиту. Це наочно показує низький інтерес до менших iPhone.

Хоча існує ринок для компактних моделей, він вкрай обмежений. У зв'язку з цим Apple, ймовірно, прийняла рішення відмовитися від випуску менших моделей, що викликає розчарування у деяких користувачів.

Apple може збільшити розмір iPhone SE 4 до 6,1 дюйма (фото: 91mobiles)

Новий дизайн із вирізом

Хоча збільшення розміру не є позитивною зміною, очікується, що iPhone SE отримає покращений безрамковий дизайн з вирізом. Згідно з CAD-рендерами та витоками, iPhone SE 4 буде оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм - вперше в моделі SE - з частотою оновлення 60 Гц, аналогічною iPhone 14.

У той час як сучасні iPhone, такі як останні моделі серії 16, перейшли від вирізу до дизайну з динамічним островом, iPhone SE 4 все ще матиме виріз на передній панелі.

Це також означає, що iPhone SE 4 стане першим пристроєм, у якому приберуть Touch ID і повністю впровадять біометричну аутентифікацію з Face ID.

Безрамковий дизайн із вирізом (фото: 91mobiles)

USB Type-C і кнопка дії на SE?

iPhone SE 4 буде оснащений портом USB Type-C, слідуючи переходу Apple від порту Lightning до Type-C, а також, за очікуваними даними, отримає нову кнопку дії, представлену в iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max у вересні 2023 року. Однак останній витік стверджує, що iPhone SE 4 може не отримати кнопку дії.

Згідно із зображенням, чохол для майбутнього iPhone SE 4 має традиційний виріз для кнопки вимкнення звуку над регулюванням гучності з лівого боку, де зазвичай розташовується така кнопка на iPhone.

Якщо це правда, то в майбутньому iPhone SE 4, можливо, не отримає кнопку дії, а натомість використовуватиме традиційну кнопку вимкнення звуку, що є спірною зміною.

iPhone SE 4 може не мати кнопки дії (фото: SonnyDickson)

Чип A18 Bionic з підтримкою Apple Intelligent

Одним із постійних елементів попередніх серій iPhone SE, крім дизайну, був процесор. Apple використовувала той самий процесор в iPhone SE, що і в моделі iPhone тієї ж серії.

Наприклад, iPhone SE 2016 року був оснащений чипом A9 Bionic, який також використовували в iPhone 6S, а чип A13 Bionic був у iPhone SE 2020 року і серії iPhone 11, тоді як чип A15 Bionic використовували в серії iPhone 13.

Однак чутки стверджують, що iPhone SE 4 буде оснащений чипом A18 Bionic, який був представлений у нещодавно анонсованій серії iPhone 16.

A18 є найпотужнішим процесором на iPhone з 6-ядерним CPU (2 ядра для продуктивності і 4 ядра для ефективності), 5-ядерним GPU і 16-ядерним Neural Engine, а також підтримує новітні функції Apple Intelligence.

Функції Apple Intelligence, які раніше були доступні тільки на смартфонах з чіпами A17 Pro і A18 Bionic, тепер з'являться в iPhone SE 4. Навіть старіші моделі, такі як iPhone 15 і 14, не підтримують Apple Intelligence.

Однак з включенням процесора A18 в iPhone SE 4, очікується, що він буде підтримувати всі функції штучного інтелекту на пристрої, включно з інструментами для написання за допомогою ШІ, розширеним Siri, ігровими зображеннями, зведенням сповіщень, інтеграцією ChatGPT та багатьом іншим.

Єдина 48 МП задня камера

Будь то бажання заощадити або виділити iPhone SE серед інших пристроїв Apple, компанія вирішила залишити одну камеру на задній панелі. Однак вона була оновлена з 12 мегапікселів до 48 мегапікселів - тієї ж камери, яка використовується в iPhone 15.

Хоча точні характеристики камери майбутнього iPhone SE поки що не розкрито, 48-МП камера на iPhone 15 підтримує високу роздільну здатність знімків і цифровий зум із 2x збільшенням без значної втрати якості зображення.

У поєднанні з чипом Apple A18 Pro, вона також може отримати функції Apple Intelligence і можливості обчислювальної фотографії на iPhone SE 4. Це більш значне оновлення порівняно з iPhone SE 3, але наявність однієї камери на смартфоні у 2024 році - це як екран із частотою 60 Гц у 2026 році.

Також очікується, що iPhone SE 4 отримає оновлену 12-МП фронтальну камеру. Вона, найімовірніше, отримає набір програмних функцій, які наразі доступні на сучасних iPhone.

Очікується, що вона буде підтримувати портретний режим, режим високої роздільної здатності, запис відео в 4K, кінематографічний режим та інші функції.

Модем 5G власного виробництва і підтримка бездротової зарядки

Очікується, що iPhone SE 4 буде використовувати власний 5G модем Apple. Також це буде перший смартфон SE, який отримає підтримку бездротової зарядки Qi. Можливо, Apple також додасть підтримку MagSafe, який сумісний з низкою магнітних аксесуарів.

Більш ємний акумулятор

Основна скарга на компактні версії iPhone, включно із серією Mini, стосувалася часу роботи акумулятора. Через форм-фактор, який дає змогу використовувати тільки менший розмір, часу роботи таких iPhone часто не вистачало на цілий день, навіть для середнього користувача.

З iPhone SE 4 це зміниться. Завдяки більшому розміру, у ньому буде батарея ємністю 3 279 мА/год, ідентична тій, що використовується в iPhone 14, що є значним кроком уперед порівняно з iPhone SE 2 з батареєю на 2 018 мА/год.

Майбутній iPhone SE 4 вже не буде компактним або зменшеним варіантом iPhone. Натомість Apple хоче зробити його бюджетним із корисними компромісами. Однак ціна є важливим фактором для цього смартфона, особливо враховуючи, що базовий iPhone SE (3-е покоління) все ще доступний і починається від 429 доларів.

Великі зміни в iPhone SE 4 у 2025 році

Згідно з останніми повідомленнями, Apple представить iPhone SE 4 у березні 2025 року.

Очікується, що ціна iPhone SE 4 становитиме від 499 до 549 доларів. З огляду на цінову політику попередніх моделей iPhone SE і очікувані поліпшення, передбачається, що iPhone SE 4 коштуватиме приблизно стільки ж, скільки і серія iPhone 14.

Для порівняння, інші компактні телефони, такі як Google Pixel 8a, коштують 399 доларів, а Samsung Galaxy S24 - 759 доларів.