iPhone SE 4: каким станет самый доступный смартфон Apple в 2025 году

iPhone SE 4 обещает стать самым доступным смартфоном Apple в 2025 году, но его особенности могут удивить даже самых требовательных пользователей. Новый аппарат, вероятно, получит важные обновления в дизайне и технических характеристиках, которые сделают его более привлекательным на фоне конкурентов.

О том, что уже известно о будущем iPhone SE 4, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

iPhone SE с экраном 6,1 дюйма

Главное изменение, которое ожидается в iPhone SE 4, - это размер устройства. Apple увеличивает размер iPhone SE с традиционных 4,7 дюйма до 6,1 дюйма. Большинство слухов, включая CAD-рендеры, утверждают, что iPhone SE будет иметь очень похожие размеры с iPhone 14, который оснащен экраном 6,1 дюйма.

Это удивительно, немного разочаровывает, и при этом очевидно. Многие пользователи продолжают искать компактные iPhone и регулярно запрашивают выпуск новой мини-версии устройства.

Однако, как стало известно, в ближайшие годы не планируется выпуск компактной или мини-версии iPhone (по состоянию на данный момент).

По данным исследований, продажи iPhone mini были наименьшими, и в какой-то момент Apple пришлось сократить производство iPhone 12 mini, чтобы соответствовать спросу. Это наглядно показывает низкий интерес к меньшим iPhone.

Хотя существует рынок для компактных моделей, он крайне ограничен. В связи с этим Apple, вероятно, приняла решение отказаться от выпуска меньших моделей, что вызывает разочарование у некоторых пользователей.

Apple может увеличить размер iPhone SE 4 до 6,1 дюйма (фото: 91mobiles)

Новый дизайн с вырезом

Хотя увеличение размера не является положительным изменением, ожидается, что iPhone SE получит улучшенный безрамочный дизайн с вырезом. Согласно CAD-рендерам и утечкам, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем - впервые в модели SE - с частотой обновления 60 Гц, аналогичной iPhone 14.

В то время как современные iPhone, такие как последние модели серии 16, перешли от выреза к дизайну с динамическим островом, iPhone SE 4 все еще будет иметь вырез на передней панели.

Это также означает, что iPhone SE 4 станет первым устройством, в котором уберут Touch ID и полностью внедрят биометрическую аутентификацию с Face ID.

Безрамочный дизайн с вырезом (фото: 91mobiles)

USB Type-C и кнопка действия на SE?

iPhone SE 4 будет оснащен портом USB Type-C, следуя переходу Apple от порта Lightning к Type-C, а также, по ожидаемым данным, получит новую кнопку действия, представленную в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в сентябре 2023 года. Однако последняя утечка утверждает, что iPhone SE 4 может не получить кнопку действия.

Согласно изображению, чехол для предстоящего iPhone SE 4 имеет традиционное вырез для кнопки отключения звука над регулировкой громкости с левой стороны, где обычно располагается такая кнопка на iPhone.

Если это правда, то в будущем iPhone SE 4, возможно, не получит кнопку действия, а вместо этого будет использовать традиционную кнопку отключения звука, что является спорным изменением.

iPhone SE 4 может не иметь кнопки действия (фото: SonnyDickson)

Чип A18 Bionic с поддержкой Apple Intelligent

Одним из постоянных элементов предыдущих серий iPhone SE, помимо дизайна, был процессор. Apple использовала тот же процессор в iPhone SE, что и в модели iPhone той же серии.

Например, iPhone SE 2016 года был оснащен чипом A9 Bionic, который также использовался в iPhone 6S, а чип A13 Bionic был в iPhone SE 2020 года и серии iPhone 11, в то время как чип A15 Bionic использовался в серии iPhone 13.

Однако слухи утверждают, что iPhone SE 4 будет оснащен чипом A18 Bionic, который был представлен в недавно анонсированной серии iPhone 16.

A18 является самым мощным процессором на iPhone с 6-ядерным CPU (2 ядра для производительности и 4 ядра для эффективности), 5-ядерным GPU и 16-ядерным Neural Engine, а также поддерживает новейшие функции Apple Intelligence.

Функции Apple Intelligence, которые ранее были доступны только на смартфонах с чипами A17 Pro и A18 Bionic, теперь появятся в iPhone SE 4. Даже более старые модели, такие как iPhone 15 и 14, не поддерживают Apple Intelligence.

Однако с включением процессора A18 в iPhone SE 4, ожидается, что он будет поддерживать все функции искусственного интеллекта на устройстве, включая инструменты для написания с помощью ИИ, расширенный Siri, игровые изображения, сводки уведомлений, интеграцию ChatGPT и многое другое.

Единственная 48 МП задняя камера

Будь то желание сэкономить или выделить iPhone SE среди других устройств Apple, компания решила оставить одну камеру на задней панели. Однако она была обновлена с 12 мегапикселей до 48 мегапикселей - той же камеры, которая используется в iPhone 15.

Хотя точные характеристики камеры будущего iPhone SE пока не раскрыты, 48-МП камера на iPhone 15 поддерживает высокое разрешение снимков и цифровой зум с 2x увеличением без значительной потери качества изображения.

В сочетании с чипом Apple A18 Pro, она также может получить функции Apple Intelligence и возможности вычислительной фотографии на iPhone SE 4. Это более значительное обновление по сравнению с iPhone SE 3, но наличие одной камеры на смартфоне в 2024 году - это как экран с частотой 60 Гц в 2026 году.

Также ожидается, что iPhone SE 4 получит обновленную 12-МП фронтальную камеру. Она, скорее всего, получит набор программных функций, которые в настоящее время доступны на современных iPhone.

Ожидается, что она будет поддерживать портретный режим, режим высокого разрешения, запись видео в 4K, кинематографический режим и другие функции.

Модем 5G собственного производства и поддержка беспроводной зарядки

Ожидается, что iPhone SE 4 будет использовать собственный 5G модем Apple. Также это будет первый смартфон SE, который получит поддержку беспроводной зарядки Qi. Возможно, Apple также добавит поддержку MagSafe, который совместим с рядом магнитных аксессуаров.

Более емкий аккумулятор

Основная жалоба на компактные версии iPhone, включая серию Mini, касалась времени работы аккумулятора. Из-за форм-фактора, который позволяет использовать только меньший размер, время работы таких iPhone часто не хватало на целый день, даже для среднего пользователя.

С iPhone SE 4 это изменится. Благодаря большему размеру, в нем будет батарея емкостью 3 279 мА/ч, идентичная той, что используется в iPhone 14, что является значительным шагом вперед по сравнению с iPhone SE 2 с батареей на 2 018 мАч.

Будущий iPhone SE 4 уже не будет компактным или уменьшенным вариантом iPhone. Вместо этого Apple хочет сделать его бюджетным с полезными компромиссами. Однако цена является важным фактором для этого смартфона, особенно учитывая, что базовый iPhone SE (3-е поколение) все еще доступен и начинается от 429 долларов.

Большие изменения в iPhone SE 4 в 2025 году

Согласно последним сообщениям, Apple представит iPhone SE 4 в марте 2025 года.

Ожидается, что цена iPhone SE 4 будет составлять от 499 до 549 долларов. Учитывая ценовую политику предыдущих моделей iPhone SE и ожидаемые улучшения, предполагается, что iPhone SE 4 будет стоить примерно столько же, сколько и серия iPhone 14.

Для сравнения, другие компактные телефоны, такие как Google Pixel 8a, стоят 399 долларов, а Samsung Galaxy S24 - 759 долларов.