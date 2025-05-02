iPhone під загрозою? Тім Кук вперше зізнався, скільки Apple втрачає через мита

Що розповів генеральний директор Apple

За словами Кука, у березні мита мали обмежений вплив на квартальні показники, оскільки Apple вдалося оптимізувати ланцюжок поставок і запаси продукції. Однак вплив на другий квартал (червень) поки точно оцінити неможливо через невизначеність, але, якщо ситуація не зміниться, мита збільшать витрати Apple на 900 мільйонів доларів.

"Що стосується червня, на даний момент ми не можемо точно оцінити вплив мит через можливі майбутні зміни до кінця кварталу. Однак, якщо чинні світові тарифи та їх застосування залишаться без змін, і нових мит запроваджено не буде, ми очікуємо, що це призведе до збільшення наших витрат приблизно на 900 мільйонів доларів", - випливає зі звіту про доходи Apple.

Варто зазначити, що дану оцінку не слід використовувати для прогнозів на майбутні квартали, оскільки в червні є специфічні фактори, що пом'якшують вплив.

Кук також сказав, що наразі Apple вже виробляє більше половини iPhone для американського ринку в Індії, тоді як Mac, iPad, AirPods і Apple Watch поставляються з В'єтнаму.

У червні, за його словами, більшість iPhone, що продаються в США, будуть походити з Індії, в той час як поставки інших пристроїв продовжаться з В'єтнаму. Для решти світу пристрої Apple, як і раніше, вироблятимуть у Китаї.

Кук похвалив операційну команду Apple, заявивши, що вона "відмінно справляється з оптимізацією ланцюжка постачань і управлінням запасами", і компанія продовжить працювати в цьому напрямку, наскільки це можливо.

Найбільший вплив на Apple чинять 20-відсоткові тарифи, введені Трампом раніше, оскільки багато продуктів Apple були звільнені від взаємних 125-відсоткових мит. Однак деякі аксесуари підпадають під загальні 145-відсоткові тарифи.

Також Кук зазначив, що поки невідомо, до яких результатів призведе розслідування за статтею 232, в рамках якого мита можуть бути розширені на напівпровідники - а це вже безпосередньо торкнеться бізнесу Apple.