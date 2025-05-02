iPhone под угрозой? Тим Кук впервые признался, сколько Apple теряет из-за пошлин

Что рассказал генеральный директор Apple

По словам Кука, в марте пошлины оказали ограниченное влияние на квартальные показатели, поскольку Apple удалось оптимизировать цепочку поставок и запасы продукции. Однако влияние на второй квартал (июнь) пока точно оценить невозможно из-за неопределенности, но, если ситуация не изменится, пошлины увеличат затраты Apple на 900 миллионов долларов.

"Что касается июня, на данный момент мы не можем точно оценить влияние пошлин из-за возможных будущих изменений до конца квартала. Однако, если действующие мировые тарифы и их применение останутся без изменений, и новых пошлин введено не будет, мы ожидаем, что это приведет к увеличению наших затрат примерно на 900 миллионов долларов", - следует из отчета о доходах Apple.

Стоит отметить, что данную оценку не следует использовать для прогнозов на будущие кварталы, поскольку в июне есть специфические факторы, смягчающие влияние.

Кук также сказал, что сейчас Apple уже производит более половины iPhone для американского рынка в Индии, тогда как Mac, iPad, AirPods и Apple Watch поставляются из Вьетнама.

В июне, по его словам, большинство iPhone, продаваемых в США, будут происходить из Индии, в то время как поставки других устройств продолжатся из Вьетнама. Для остального мира устройства Apple будут по-прежнему производиться в Китае.

Кук похвалил операционную команду Apple, заявив, что она "отлично справляется с оптимизацией цепочки поставок и управлением запасами", и компания продолжит работать в этом направлении насколько это возможно.

Наибольшее влияние на Apple оказывают 20-процентные тарифы, введенные Трампом ранее, так как многие продукты Apple были освобождены от взаимных 125-процентных пошлин. Однако некоторые аксессуары подпадают под общие 145-процентные тарифы.

Также Кук отметил, что пока неизвестно, к каким результатам приведет расследование по статье 232, в рамках которого пошлины могут быть расширены на полупроводники - а это уже напрямую затронет бизнес Apple.