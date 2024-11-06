iPhone отримає нову функцію, пов'язану з процесом заряджання

iOS 18 додає безліч нових функцій в iPhone, і їх буде ще більше у майбутніх оновленнях, таких як iOS 18.2. Крім Genmoji, Image Playgrounds та нового додатка Mail, Apple також працює над можливістю показувати користувачам, скільки часу потрібно для зарядки iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Що відомо про нову опцію

Нова функція ще не активована, але була виявлена у коді бета-версії iOS 18.2, яка була випущена для розробників у понеділок.

Новий фреймворк під назвою "BatteryIntelligence" буде розраховувати передбачуваний час перезарядки телефону, швидше за все, ґрунтуючись на кількості енергії, яку отримує пристрій. Користувачі зможуть отримувати сповіщення з оцінкою того, скільки часу потрібно для зарядки до 80 відсотків і т.д.

Знову ж таки, хоча функція була знайдена в коді останньої бета-версії, вона все ще відключена і не завершена, що говорить про те, що Apple все ще працює над нею. Можливо, вона з'явиться у майбутній бета-версії iOS 18.2 або в іншому оновленні програмного забезпечення.

Варто зазначити, що macOS вже має аналогічну функцію для MacBook у меню "Акумулятор".

З iOS 18 Apple вже додала багато нових функцій, пов'язаних зі здоров'ям акумулятора. Наприклад, користувачі можуть обмежити максимальну зарядку iPhone до 80, 85, 90 або 95 відсотків для збереження терміну служби акумулятора з часом. iOS також показує, коли iPhone був заряджений повільним зарядним пристроєм.

Докладніше про iOS 18.2

Що стосується iOS 18.2, оновлення приносить багато нових функцій, пов'язаних із Apple Intelligence. До них відносяться Genmoji, Image Playgrounds, інтеграція ChatGPT та Visual Intelligence на моделях iPhone 16.

Apple повідомляє, що iOS 18.2 буде випущена для широкої публіки у грудні.