Apple розробляє новий ігровий додаток для iOS: що відомо

Минув місяць з того часу, як Apple випустила iOS 18 для публіки, але компанія вже працює над майбутніми оновленнями програмного забезпечення. Оскільки Apple інвестує все більше коштів у ігри, схоже, що компанія тепер працює над новим додатком, схожим на App Store, присвяченим іграм.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Що відомо про майбутній додаток

Новий додаток поєднує функціональність App Store та Game Center в одному місці. Очікується, що ігровий застосунок не замінить Game Center. Насправді він буде інтегрований з профілем користувача в Game Center.

За словами джерел, додаток матиме кілька вкладок, включаючи вкладку "Грати зараз", вкладку для ігор користувача, друзів та багато іншого.

У "Грати зараз" користувачі знайдуть редакційний контент та пропозиції ігор. Додаток також буде показувати такі речі, як випробування, таблиці лідерів та досягнення. Ігри як з App Store, так і Apple Arcade будуть представлені в новому магазині.

Додаток також просуватиме спеціальні ігрові події та інформацію про важливі оновлення. Крім того, Apple, як повідомляється, експериментує з якимось видом інтеграції з FaceTime та iMessage у своєму новому ігровому додатку - можливо, щоб допомогти гравцям спілкуватися один з одним. Компанія також вивчає можливість дозволити розробникам надавати міні-ігри на основі App Clips.

На практиці застосунок буде працювати як додаток Xbox для iPhone, де гравці можуть бачити свій статус, дії друзів, шукати нові ігри та перевіряти свою ігрову бібліотеку. Імовірно, Apple хоче зробити свої пристрої привабливішими для геймерів за допомогою нового застосунка.

В даний час у Apple є Apple Arcade, який є підписним сервісом, що надає доступ до кількох ігор для iPhone, iPad, Mac і Apple TV. Платформа інтегрована з App Store і коштує 6,99 доларів на місяць. З iOS 18 та macOS 15 Apple представила нові інструменти, які допомагають розробникам переносити ігри Mac на iOS.

Що стосується нового ігрового додатка, поки неясно, чи планує Apple представити його наступного року з майбутнім оновленням iOS 18 або як частина iOS 19.

Apple працює над новим додатком, подібним до App Store (фото: 9to5Mac)