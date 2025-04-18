iPhone може більше. 5 прихованих налаштувань, які захистять вашу приватність і дані

У Apple є чимало функцій безпеки, які за останні роки були додані в iPhone, iPad і Mac. Зараз як ніколи важливо переконатися, що ви використовуєте вбудовані інструменти захисту, щоб убезпечити себе і свої дані.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Двофакторна аутентифікація

З двофакторною автентифікацією ви підтверджуєте свою особистість під час входу в iCloud на новому пристрої або через веб. Це працює так: на пристрій, де ви вже ввійшли в систему, приходить шестизначний код, і вхід на новому пристрої не буде дозволено, поки ви не введете цей код.

Наприклад, якщо у вас є iPhone і ви хочете увійти в обліковий запис iCloud на Mac, після введення імені користувача та пароля на Macbook, на iPhone з'явиться спливаюче вікно з кодом, який потрібно ввести для підтвердження. Також можна вказати надійний номер телефону, на який прийде код, якщо ви раптом забудете пароль.

Apple активно просуває двофакторну автентифікацію, і, найімовірніше, у вас вона вже ввімкнена. Це перша лінія захисту ваших даних. Деякі функції iOS навіть не працюють без неї.

Керувати двофакторною аутентифікацією можна в розділі Налаштування, Вхід і безпека.

Ключі безпеки

Для додаткового захисту в рамках двофакторної аутентифікації можна використовувати фізичні ключі безпеки, наприклад, YubiKey. У разі їх використання для підтвердження особи необхідно під'єднати фізичний ключ через USB-C або через NFC.

Такі ключі гарантують, що ніхто не зможе отримати доступ до вашого облікового запису, навіть якщо у нього є один із довірених пристроїв. Але важливо не втратити сам ключ. Налаштування проводиться в тому ж розділі, де і двофакторна аутентифікація, в налаштуваннях.

Двофакторна аутентифікація (фото: MacRumors)

Захист у разі крадіжки пристрою (Stolen Device Protection)

Ця функція з'явилася після того, як шахраї почали підглядати за користувачами, які вводять код-пароль, перед тим як вкрасти iPhone.

Коли ввімкнено захист від крадіжки, код-пароль не дасть змоги отримати доступ до конфіденційної інформації, як-от паролі або дані банківських карт. Замість цього буде потрібна біометрична аутентифікація - Face ID або Touch ID. Тобто, навіть якщо у зловмисника є ваш телефон і код-пароль, доступ до акаунтів він не отримає.

Також діє затримка безпеки - зміна пароля Apple ID неможлива без двох підтверджень біометрією і годинної затримки.

Злодій не зможе:

отримати доступ до паролів

здійснювати покупки

відключити режим пропажі

подати заявку на Apple Card

використовувати iPhone для налаштування нового пристрою

переглядати карти та Apple Cash.

Також вводяться затримки при виході з облікового запису, зміні пароля, скиданні налаштувань і відключенні захисту від крадіжки.

За замовчуванням функція активна тільки поза звичними місцями (дім, робота), але можна ввімкнути режим "Завжди", змінивши відповідний перемикач.

Налаштувати можна в Налаштування, Face ID і код-пароль, Захист при крадіжці пристрою.

Захист при крадіжці пристрою (фото: MacRumors)

Private Relay (Приватний ретранслятор )

Private Relay - це скоріше функція конфіденційності, ніж безпеки, але її все ж варто ввімкнути. Вона приховує вашу IP-адресу та активність у Safari, а також захищає нешифрований інтернет-трафік, щоб ніхто не міг відстежити, що ви робите, навіть якщо ви підключені до незахищеної мережі.

Private Relay входить до складу підписки iCloud+, доступної при оплаті від 0,99 доларів на місяць за 50 ГБ сховища. Це вкладення виправдане. Також варто користуватися функцією "Приховати мій email", яка дає змогу створювати тимчасові поштові адреси, які можна видалити в будь-який момент.

Увімкнути Private Relay можна в Налаштуваннях: натисніть на фото профілю, iCloud, Private Relay.

Private Relay (фото: MacRumors)

Advanced Data Protection (Розширений захист даних)

За замовчуванням частина даних, що завантажуються в резервні копії iCloud, не зашифрована наскрізним шифруванням. Це означає, що Apple може передати дані за запитом правоохоронних органів.

Функція Advanced Data Protection вмикає наскрізне шифрування для ваших даних в iCloud, тож розшифрувати їх можна тільки на ваших особистих пристроях, які увійшли в Apple ID. Це найвищий рівень захисту хмарних даних від Apple.

Функція захищає:

резервні копії пристрою

листування в Повідомленнях

файли iCloud Drive

Нотатки, Фото, Нагадування

закладки Safari, команди Siri

голосові нотатки та пропуски в Wallet.

Але будьте обережні: у разі ввімкнення цієї функції навіть Apple не зможе відновити дані, якщо ви втратите пароль. Щоб активувати захист, потрібно вказати ключ відновлення або контакт відновлення, щоб повернути доступ у разі втрати пароля.

Налаштувати можна в Налаштуваннях: фото профілю, iCloud, Розширений захист даних, або через розділ Конфіденційність і безпека.

Розширений захист даних (фото: MacRumors)

Lockdown Mode (Режим блокування)

Режим блокування - це екстремальний захід безпеки, який більшості користувачів не знадобиться, але корисно знати, де він знаходиться.

Apple розробила цей режим для журналістів, активістів, співробітників урядів та інших людей, схильних до ризику цільових кібератак і стеження.

У цьому режимі відключаються:

вкладення в Повідомленнях

деякі веб-технології (наприклад, JIT-компіляція JavaScript)

дзвінки FaceTime від незнайомців

спільні альбоми у Фото

запрошення в Apple-сервіси від незнайомих користувачів

фізичне підключення пристроїв і встановлення конфігураційних профілів.

Режим серйозно обмежує функціональність iPhone, щоб унеможливити вразливості. Не рекомендується для щоденного використання, якщо немає прямої загрози. Вмикається в Налаштуваннях, Конфіденційність і безпека, Режим ізоляції.

Режим блокування (фото: MacRumors)

Contact Key Verification (Перевірка ключа контакту)

Перевірка ключа контакту - ще одна функція для обмеженого кола користувачів, яким важливо підтвердити особу співрозмовника. Вона надає можливість порівнювати коди перевірки контакту з кимось особисто або телефоном, щоб ніхто не міг видати себе за цю людину надалі.