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iPhone 17 Pro показали до релізу: у мережі з'явилося загадкове розпакування (відео)

П'ятниця 02 травня 2025 17:45
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iPhone 17 Pro показали до релізу: у мережі з'явилося загадкове розпакування (відео) У мережу злили перше розпакування iPhone 17 Pro (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

В Instagram з'явилося відео, на якому демонструється передбачуваний макет майбутнього смартфона iPhone 17 Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку The World of Trending Gadgets, присвячену трендам у світі технологій і гаджетів.

На відео представлений смартфон із дизайном, що нагадує продукти Apple, і підписом "iPhone 17 Pro". Однак відсутні офіційні підтвердження від компанії Apple про розробку або випуск такої моделі.

Поки Apple не надасть офіційну інформацію, до подібних відео слід ставитися з обережністю.


Що відомо про характеристики лінійки iPhone 17

Apple готує низку великих нововведень для лінійки iPhone 17. Усі моделі отримають фронтальну камеру на 24 Мп - вперше за довгі роки. Pro-версії оснастять новим чипом A19 Pro і збільшать обсяг ОЗП до рекордних 12 ГБ, що важливо для підтримки AI-функцій.

Очікується перехід на власні чіпи Apple для Wi-Fi і Bluetooth, а модель 17 Air стане першою з 5G-модемом від Apple. Pro-версії поки збережуть модем Qualcomm. Також повідомляється про перероблений алюмінієвий корпус і більший прямокутний виступ камери.

Окремо наголошується, що iPhone 17 Pro Max може отримати зменшений Dynamic Island - можливо, напередодні переходу Face ID під дисплей.

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