iPhone 17 Pro показали до релиза: в сети появилась загадочная распаковка (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу The World of Trending Gadgets, посвященную трендам в мире технологий и гаджетов.

На видео представлен смартфон с дизайном, напоминающим продукты Apple, и подписью "iPhone 17 Pro". Однако отсутствуют официальные подтверждения от компании Apple о разработке или выпуске такой модели.

Пока Apple не предоставит официальную информацию, к подобным видео следует относиться с осторожностью.



Что известно о характеристиках линейки iPhone 17

Apple готовит ряд крупных нововведений для линейки iPhone 17. Все модели получат фронтальную камеру на 24 Мп - впервые за долгие годы. Pro-версии оснастят новым чипом A19 Pro и увеличат объем ОЗУ до рекордных 12 ГБ, что важно для поддержки AI-функций.

Ожидается переход на собственные чипы Apple для Wi-Fi и Bluetooth, а модель 17 Air станет первой с 5G-модемом от Apple. Pro-версии пока сохранят модем Qualcomm. Также сообщается о переработанном алюминиевом корпусе и большем прямоугольном выступе камеры.

Отдельно отмечается, что iPhone 17 Pro Max может получить уменьшенный Dynamic Island - возможно, в преддверии перехода Face ID под дисплей.