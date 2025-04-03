iPhone 17 Pro отримає унікальні функції камери, яких немає у конкурентів

За словами Majin Bu, Apple планує встановити новий телеоб'єктив із 48-мегапіксельним сенсором на iPhone 17 Pro. Хоча це не є новиною, оскільки інші джерела вже підтвердили цю зміну, звіт Majin Bu розкриває деякі інші цікаві деталі.

На даний момент iPhone 16 Pro і 16 Pro Max оснащені телеоб'єктивом з 12-мегапіксельним сенсором, який підтримує 5-кратний оптичний зум. Однак, якщо інформація вірна, то моделі 17 Pro отримають новий телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом - так, це менше, ніж у поточної камери зуму. За словами джерела, вища роздільна здатність сенсора дасть змогу Apple запропонувати зум більше 5x за допомогою цифрового кропу.

Ідея по суті та сама, що й в основної лінзи на останніх iPhone. Хоча в iPhone 16 стоїть 48-мегапіксельний сенсор, Apple пропонує 2-кратний цифровий зум (який компанія називає телеоб'єктивним зумом), обрізаючи повне зображення до 12-мегапіксельного, що дає гідне збільшене фото. Ось чому Apple стверджує, що в iPhone 16e є дві камери в одній.

Majin Bu припускає, що зміна на iPhone 17 Pro буде корисною для користувачів, оскільки поточний телеоб'єктив з 5-кратним зумом змушує відходити від об'єкта, щоб зробити портретні фотографії. З об'єктивом на 3,5x буде простіше знімати портрети, при цьому iPhone все одно зможе робити фотографії з цифровим зумом до 7x.

Згідно з іншими джерелами, всі моделі iPhone 17 також отримають нову 24-мегапіксельну камеру для селфі, а моделі Pro вперше підтримуватимуть 8K-відео. Очікується, що анонс iPhone 17 Pro відбудеться у вересні.