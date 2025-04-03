iPhone 17 Pro получит уникальные функции камеры, которых нет у конкурентов

По словам Majin Bu, Apple планирует установить новый телеобъектив с 48-мегапиксельным сенсором на iPhone 17 Pro. Хотя это не является новостью, поскольку другие источники уже подтвердили это изменение, отчет Majin Bu раскрывает некоторые другие интересные детали.

На данный момент iPhone 16 Pro и 16 Pro Max оснащены телеобъективом с 12-мегапиксельным сенсором, который поддерживает 5-кратный оптический зум. Однако, если информация верна, то модели 17 Pro получат новый телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом - да, это меньше, чем у текущей камеры зума. По словам источника, более высокое разрешение сенсора позволит Apple предложить зум больше 5x с помощью цифрового кропа.

Идея по сути та же, что и у основной линзы на последних iPhone. Хотя у iPhone 16 стоит 48-мегапиксельный сенсор, Apple предлагает 2-кратный цифровой зум (который компания называет телеобъективным зумом), обрезая полное изображение до 12-мегапиксельного, что дает достойное увеличенное фото. Вот почему Apple утверждает, что у iPhone 16e есть две камеры в одной.

Majin Bu предполагает, что изменение на iPhone 17 Pro будет полезным для пользователей, поскольку текущий телеобъектив с 5-кратным зумом заставляет отходить от объекта, чтобы сделать портретные фотографии. С объективом на 3,5x будет проще снимать портреты, при этом iPhone все равно сможет делать фотографии с цифровым зумом до 7x.

Согласно другим источникам, все модели iPhone 17 также получат новую 24-мегапиксельную камеру для селфи, а модели Pro впервые будут поддерживать 8K-видео. Ожидается, что анонс iPhone 17 Pro состоится в сентябре.