iPhone 17 отримає камеру майбутнього, про яку мріяли всі: що відомо

На відміну від Android-смартфонів, iPhone досі не підтримують запис відео у 8K. Хоча лінійка iPhone 16 технічно могла б запропонувати зйомку в такій роздільній здатності, компанія так і не реалізувала цю функцію. Тепер інсайдер заявив, що iPhone 17 нарешті отримає можливість запису у 8K.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GSMArena , присвячений мобільним пристроям і технологіям.

Наразі iPhone 16 і 16 Plus підтримують запис відео в 4K з частотою до 60 кадрів на секунду, а моделі Pro і Pro Max - до 120 кадрів на секунду. Згідно з внутрішніми даними, Apple спочатку планувала додати 8K-відеозапис в iPhone 16, однак обмеженням став телеоб'єктив, який використовується в Pro-версіях.

Для зйомки в 8K потрібен сенсор з роздільною здатністю не менше 35 МП, тоді як в iPhone використовується 12-мегапіксельна камера. За словами Apple, відсутність підтримки 8K на телеоб'єктиві викликала б плутанину, оскільки користувачі не змогли б перемикатися між усіма камерами під час запису.

На відміну від Apple, виробники Android-смартфонів воліють надавати максимальну роздільну здатність запису для кожного модуля камери.

Якщо iPhone 17 дійсно отримає підтримку 8K-відеозйомки, це означає, що Apple планує оновити телеоб'єктив, збільшивши його роздільну здатність.

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