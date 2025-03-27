iPhone 17 получит камеру будущего, о которой мечтали все: что известно

В отличие от Android-смартфонов, iPhone до сих пор не поддерживают запись видео в 8K. Хотя линейка iPhone 16 технически могла бы предложить съемку в таком разрешении, компания так и не реализовала эту функцию. Теперь инсайдер заявил, что iPhone 17 наконец-то получит возможность записи в 8K.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GSMArena , посвященный мобильным устройствам и технологиям.

На данный момент iPhone 16 и 16 Plus поддерживают запись видео в 4K с частотой до 60 кадров в секунду, а модели Pro и Pro Max - до 120 кадров в секунду. Согласно внутренним данным, Apple изначально планировала добавить 8K-видеозапись в iPhone 16, однако ограничением стал телеобъектив, используемый в Pro-версиях.

Для съемки в 8K требуется сенсор с разрешением не менее 35 МП, тогда как в iPhone используется 12-мегапиксельная камера. По словам Apple, отсутствие поддержки 8K на телеобъективе вызвало бы путаницу, так как пользователи не смогли бы переключаться между всеми камерами во время записи.

В отличие от Apple, производители Android-смартфонов предпочитают предоставлять максимальное разрешение записи для каждого модуля камеры.

Если iPhone 17 действительно получит поддержку 8K-видеосъемки, это означает, что Apple планирует обновить телеобъектив, увеличив его разрешение.

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