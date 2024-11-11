iPhone 17 Air може стати несподіваним розчаруванням: у чому справа

Очікується, що в наступному році Apple представить новий iPhone 17 Air, який робить акцент на формі, а не на функціональності. Майбутній iPhone описується як "ультратонкий", але свіжий звіт про ланцюжок поставок говорить про те, що Apple зіткнулася з проблемами, намагаючись зробити пристрій таким тонким, як спочатку сподівалася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Деталі змін

За даними облікового запису агрегатора новин "yeux1122" на Naver, посилаючись на галузеві джерела, Apple зіткнулася з проблемами, намагаючись зробити нову модель "iPhone 17" досить тонкою. Зменшення товщини пристрою залежить від виробництва акумулятора з більш тонким субстратом, але тепер Apple стикається з технічними компромісами.

Однією з головних проблем є вартість, і тепер, як повідомляється, Apple повертається до своєї існуючої технології акумуляторів.

В результаті акумулятор iPhone 17 Air не зможе бути таким тонким, як планувала Apple для нового дизайну пристрою. Тепер товщина батареї iPhone 17 Air приблизно складе близько 6 мм, що означає, що сам пристрій буде товстішим.

Найтоншим смартфоном був iPhone 6 завтовшки 6,9 мм, що означає, що iPhone 17 "Slim" навряд чи буде набагато тоншим, ніж флагман 2014 року.

Аналогічно, 13-дюймовий iPad Pro та iPod nano сьомого покоління можуть залишатися найтоншими пристроями Apple з товщиною 5,1 мм та 5,4 мм відповідно. iPhone 16 Plus, який, мабуть, замінить iPhone 17 Air у лінійці, має товщину 7,8 мм.

Очікується, що iPhone 17 Air буде випущений восени 2025 з чіпом A19, однією задньою камерою і дисплеєм ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц.

Товщина певних iPhone (фото: MacRumors)