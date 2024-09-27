iPhone 17 Air: всі чутки про новий ультратонкий смартфон від Apple

Очікується, що в 2025 році Apple припинить випуск пристрою iPhone "Plus" у лінійці iPhone 17, щоб звільнити місце для iPhone "Air" - хоча він може отримати іншу назву. Незважаючи на те, що серія iPhone 16 тільки вийшла, вже існують чутки про наступний так званий iPhone 17 Air від Apple.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Про назву

За чутками, більш тонкий iPhone 17 від Apple, який раніше називався iPhone 17 "Slim", може позиціонуватися як iPhone "Air" для збільшення продажів, за словами Марка Гурмана з Bloomberg.

В останні місяці існувала невизначеність щодо намірів так званого iPhone 17 "Slim" та його передбачуваного положення в лінійці.

Ютубер Джон Проссер був першим, хто припустив, що пристрій може позиціонуватися як "iPhone Air". Замінивши iPhone "Plus", який, як і попередні моделі "mini", не користувався великим попитом, iPhone 17 "Air" буде представляти новий підхід до четвертої моделі в лінійці iPhone від Apple, пропонуючи пристрій із суттєво більш тонким дизайном, який знаходиться між iPhone 17 та iPhone 17 Pro.

Гурман порівняв пристрій з оригінальним MacBook Air 2008 року, який посідав місце між звичайним MacBook та MacBook Pro у лінійці.

Більш тонкий дизайн

Згідно The Information, абсолютно нова модель iPhone 17 від Apple наступного року матиме "значно тонший" дизайн з алюмінієвим шасі, а не титановим корпусом, як у моделей Apple Pro.

Також стверджується, що пристрій матиме вужчий Dynamic Island (потенційно через прийняття Apple меншої "металінзи" для системи Face ID), хоча це конкретне твердження оспорюється.

Аналітик Apple Мінґ-Чі Куо очікує, що телефон матиме титанову раму, але з нижчим відсотком титану, ніж використовується у моделях iPhone 15 Pro. Внутрішня кодова назва D23, редизайн пристрою описується як великий еквівалент iPhone X.

Менший дисплей

Перші подробиці розміру дисплея пристрою надійшли завдяки аналітику Haitong International Securities Джеффу Пу, який сказав, що він становитиме 6,6 дюйма.

Аналітик Apple Мінґ-Чі Куо з того часу підтвердив заяву Пу. Однак, за словами аналітика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, екран буде 6,55-дюймовим.

Для порівняння, iPhone 16 Plus має дисплей 6,7 дюйма. Говорять, що Apple все ще тестує різні конструкції для більш тонкого телефону, тому розмір дисплея завжди може змінитися з моменту запуску пристрою.

Підтримка ProMotion

Apple має намір розширити ProMotion на всю лінійку в 2025 році, включаючи iPhone 17 "Air", що дозволить усім моделям iPhone 17 збільшити частоту оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування та відеоконтенту, коли це необхідно.

Раніше лише моделі "Pro" у лінійці iPhone від Apple підтримували ProMotion.

Примітно, що ProMotion також дозволить дисплею на iPhone 17 "Air" знижувати частоту оновлення до більш енергоефективної, аж до 1 Гц, що дозволить використовувати постійно увімкнений дисплей, який може відображати годинник, віджети, повідомлення та шпалери блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

Переміщені камери

The Information стверджує, що iPhone 17 Slim або Air буде мати камери в місцях, які ми раніше не бачили на iPhone. Згідно з травневим звітом, задні камери можуть бути переміщені в "верхній центр" пристрою.

Деякі телефони Android, такі як Pixel 8 Pro від Google мають задні камери у верхньому центральному положенні, але система камер iPhone від Apple займає верхній лівий кут з моменту моделі 2007 року. Щоб додати інтриги, аналітик Apple Мінґ-Чі Куо заявив, що пристрій матиме лише одну камеру, а не дві чи три.

Покриття антивідблиску

Всі моделі iPhone 17 будуть оснащені дисплеєм антивідблиску, який більш стійкий до подряпин, ніж Ceramic Shield від Apple, встановлений на моделях iPhone 15.

Кажуть, що зовнішнє скло серії iPhone 17 має "надтвердий антивідблисковий шар", який "стійкіший до подряпин". Неясно, чи планує Apple використовувати Gorilla Glass Armor, який Samsung використовує у своєму Galaxy S24 Ultra, але опис новітньої технології Corning відповідає чуткам.

Технологія ProMotion

За даними The Elec, усі моделі iPhone 17 будуть оснащені OLED-дисплеями з технологією малопотужної задньої панелі, вперше впроваджуючи ProMotion у не-Pro-моделі iPhone від Apple. ProMotion дозволяє дисплею підвищувати частоту оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування та відеоконтенту, коли це необхідно.

ProMotion також дозволяє дисплею знижувати частоту оновлення до більш енергоефективної, аж до 1 Гц, тому екрани iPhone 16 Pro мають функцію постійного відображення, який показує годинник, віджети, повідомлення та шпалери екрана блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

Поліпшена селфі-камера

За словами аналітика Apple "Мінг-Чі Куо", вся лінійка iPhone 17 буде оснащена 24-мегапіксельною фронтальною камерою з шестиелементним об'єктивом. iPhone 14 та 15 оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою з п'ятьма пластиковими лінзами, а лінійка iPhone 16 цього року оснащена тим самим обладнанням.

Покращена роздільна здатність на iPhone 17 дозволить фотографіям зберігати свою якість навіть при кадруванні або збільшенні, в той час як більша кількість пікселів захоплюватиме дрібніші деталі. Оновлення до шестиелементного об'єктива також має трохи покращити якість зображення.

Внутрішні оновлення

Аналітик Haitong Джефф Пу стверджує, що iPhone 17 Slim або Air буде мати 8 ГБ оперативної пам'яті в порівнянні з 6 ГБ оперативної пам'яті на iPhone 15 Plus.

Всі моделі iPhone 16 оснащені 8 ГБ оперативної пам'яті - апаратна вимога Apple Intelligence на пристрої. За даними The Information, пристрій також буде оснащений чіпом A19 від Apple, який, швидше за все, буде заснований на оптимізованій версії 3-нм процесу TSMC, можливо N3P або N3X.

Пристрій також може бути одним із перших, що використовують модем 5G виробництва Apple.

Вища ціна

The Information повідомила, що більш тонкий iPhone 17 може мати вищу ціну, ніж модель Pro Max, яка в даний час починається з 1199 доларів, незважаючи на припущення, що він не буде таким же багатофункціональним, як топовий Max від Apple. Тим не менш, очікується, що крутий фактор абсолютно нового тоншого дизайну привабить покупців.

Гурман вважає, що дизайн "iPhone 17" "Air" буде "просто кроком до чогось кращого", оскільки Apple в кінцевому підсумку захоче "втиснути потужність моделі Pro в цей менший дизайн". Однак він не очікує, що це станеться раніше 2027 року у кращому випадку.