iPhone 16 та iPhone 16 Pro: ключові відмінності та особливості, про які варто знати

iPhone 16 і iPhone 16 Pro - це новітні моделі iPhone від Apple, які йдуть за торішніми iPhone 15 та iPhone 15 Pro. Однак наскільки відрізняються дві останні моделі, і що саме пропонує пристрій "Pro"?

Про те, яка модель iPhone найкраще підійде вам, а також - які додаткові функції та оновлення приносить ‌iPhone 16 Pro‌, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаній з продукцією Apple.

iPhone 16

iPhone 16 має корпус з анодованого алюмінію з кольоровим склом і доступний у різних кольорах, таких як чорний, білий, рожевий, бірюзовий та ультрамариновий.

Дисплеї у моделі iPhone 16 представлені у двох розмірах: 6,1-дюймовий у звичайної версії та 6,7-дюймовий у версії Plus. Процесор цієї моделі - чіп A18, який забезпечує високу продуктивність та енергоефективність.

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Камера включає основну Fusion-камеру на 48 Мп з діафрагмою f/1.6 та 12-мегапіксельну надширококутну камеру з діафрагмою f/2.2. Користувачі можуть записувати 4K відео з різною частотою кадрів і скористатися функцією запису відео у форматі 1080p Dolby Vision.

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iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro відрізняється більш преміальним дизайном з рамою з піскоструминного титану і тонкими рамками навколо дисплея. Цей смартфон доступний у чорному, білому, натуральному та пустельному титані.

У моделі Pro є дисплей з адаптивною частотою оновлення ProMotion до 120 Гц та підтримкою завжди увімкненого екрану. Дисплей на iPhone 16 Pro складає 6,3 дюйми, а на iPhone 16 Pro Max - 6,9 дюйми. Модель працює на процесорі A18 Pro, що забезпечує додаткову потужність та покращену роботу з камерами.

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Камера iPhone 16 Pro включає основну 48-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/1.78 та великим сенсором, 48-мегапіксельну надширококутну камеру з діафрагмою f/2.2 та 48-мегапіксельну макрозйомку.

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Додатково модель Pro підтримує картування глибини для створення реалістичних портретних знімків та покращеної доповненої реальності.

Запис відео на Pro також підтримує режим 4K Dolby Vision із частотою кадрів до 120 за секунду, а відео у форматі 1080p Dolby Vision записується зі швидкістю до 120 кадрів за секунду, що робить цей смартфон ідеальним вибором для професіоналів у сфері відеозйомки.

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Додаткові можливості

Що стосується додаткових функцій, iPhone 16 має оптичну стабілізацію зображення зі зсувом сенсора і спалах True Tone. У iPhone 16 Pro додані адаптивний спалах True Tone, чотиримікрофонна система студійної якості, портретний режим у нічній зйомці та розширені можливості відеозапису, включаючи відеозапис із кодуванням кольору Академії (ACES).

Різниця у швидкості передачі також грає роль: iPhone 16 підтримує USB 2 зі швидкістю до 480 Мбіт/с, а iPhone 16 Pro - швидший стандарт USB 3, що забезпечує до 10 Гбіт/с. Це значно спрощує передачу даних та зйомку зі збереженням на зовнішній диск.

Автономність пристроїв також варіюється. iPhone 16 може працювати до 22 годин від одного заряду, а його старша версія iPhone 16 Plus - до 27 годин. iPhone 16 Pro розрахований на 27 годин роботи, а iPhone 16 Pro Max - до 33 годин.

Зрештою, ціни. iPhone 16 стартує з 1150 доларів США за базову версію зі 128 ГБ, тоді як iPhone 16 Plus - з 1200 доларів. iPhone 16 Pro починається з 1540 доларів, а iPhone 16 Pro Max - з 1900 доларів.

iPhone 16 Pro пропонує безліч покращень у порівнянні зі стандартним iPhone 16

За всього 200 доларів різниці ви можете отримати дисплей з ProMotion та функцією Always-On, телефотокамеру та триваліший час автономної роботи. Багато покупців можуть виправдати покупку iPhone 16 Pro замість iPhone 16.

Інші відмінності, такі як титанова рама, трохи більші розміри дисплея, чіп A18 Pro та варіант зберігання на 1 ТБ, також помітні, але найбільш значними, мабуть, є принципово різні налаштування задньої камери пристроїв.

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iPhone 16 Pro відкриває безліч додаткових функцій камери, таких як ProRAW та макрозйомка з 48 мегапікселями, а також виграє від наявності додаткової камери у вигляді 5-кратного телеоб'єктива для додаткового варіанта оптичної фокусної відстані.

Завдяки масштабу, широті покращень та функцій iPhone 16 Pro багато покупців будуть раді вибрати висококласну модель.

Стандартний iPhone 16 все ще пропонує багато найпривабливіших можливостей iPhone 16 Pro, таких як підтримка Apple Intelligence, управління камерою, USB-C, Dynamic Island і 48-мегапіксельна камера Fusion, за більш низькою ціною.

З широким спектром просунутих функцій більшість покупців будуть задоволені iPhone 16 або iPhone 16 Plus, особливо тих, хто хоче більш легкий пристрій, не думає про налаштування задньої камери "Pro" або такі функції, як ProMotion і завжди включений дисплей.

iPhone 16 - це дуже добре продуманий і збалансований пристрій, особливо для звичайних покупців і тих, хто переходить із набагато старішої моделі.