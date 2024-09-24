iPhone 16 и iPhone 16 Pro: ключевые отличия и особенности, о которых стоит знать

iPhone 16 и iPhone 16 Pro - это новейшие модели iPhone от Apple, которые следуют за прошлогодними iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Однако насколько отличаются две последние модели, и что именно предлагает устройство "Pro"?

О том, какая модель iPhone лучше всего подойдет вам, а также - какие дополнительные функции и обновления приносит ‌iPhone 16 Pro‌, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

iPhone 16

iPhone 16 имеет корпус из анодированного алюминия с цветным стеклом и доступен в различных цветах, таких как черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамариновый.

Дисплеи у модели iPhone 16 представлены в двух размерах: 6,1-дюймовый у обычной версии и 6,7-дюймовый у версии Plus. Процессор этой модели - чип A18, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Скриншот

Камера включает основную Fusion-камеру на 48 Мп с диафрагмой f/1.6 и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2. Пользователи также могут записывать 4K видео с различной частотой кадров и воспользоваться функцией записи видео в формате 1080p Dolby Vision.

Скриншот

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro отличается более премиальным дизайном с рамой из пескоструйного титана и тонкими рамками вокруг дисплея. Этот смартфон доступен в черном, белом, натуральном и пустынном титане.

У модели Pro есть дисплей с адаптивной частотой обновления ProMotion до 120 Гц и поддержкой всегда включенного экрана. Дисплей на iPhone 16 Pro составляет 6,3 дюйма, а на iPhone 16 Pro Max - 6,9 дюйма. Модель работает на процессоре A18 Pro, обеспечивающем дополнительную мощность и улучшенную работу с камерами.

Скриншот

Камера iPhone 16 Pro включает основную 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.78 и большим сенсором, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2 и 48-мегапиксельную макросъемку.

Скриншот

Дополнительно, модель Pro поддерживает картирование глубины для создания реалистичных портретных снимков и улучшенной дополненной реальности.

Запись видео на Pro также поддерживает режим 4K Dolby Vision с частотой кадров до 120 в секунду, а видео в формате 1080p Dolby Vision записывается со скоростью до 120 кадров в секунду, что делает этот смартфон идеальным выбором для профессионалов в области видеосъемки.

Скриншот

Дополнительніе возможности

Что касается дополнительных функций, у iPhone 16 есть оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора и вспышка True Tone. В iPhone 16 Pro добавлены адаптивная вспышка True Tone, четырехмикрофонная система студийного качества, портретный режим в ночной съемке и расширенные возможности видеозаписи, включая видеозапись с кодированием цвета Академии (ACES).

Разница в скорости передачи данных также играет роль: iPhone 16 поддерживает USB 2 со скоростью до 480 Мбит/с, а iPhone 16 Pro - более быстрый стандарт USB 3, обеспечивающий до 10 Гбит/с. Это существенно упрощает передачу данных и съемку с сохранением на внешний диск.

Автономность устройств также варьируется. iPhone 16 может работать до 22 часов от одного заряда, а его старшая версия iPhone 16 Plus - до 27 часов. iPhone 16 Pro рассчитан на 27 часов работы, а iPhone 16 Pro Max - до 33 часов.

Наконец, цены. iPhone 16 стартует с 1 150 долларов США за базовую версию с 128 ГБ, в то время как iPhone 16 Plus - с 1200 долларов. iPhone 16 Pro начинается с 1540 долларов, а iPhone 16 Pro Max - с 1900 долларов.

iPhone 16 Pro предлагает множество улучшений по сравнению со стандартным iPhone 16

За всего 200 долларов разницы вы можете получить дисплей с ProMotion и функцией Always-On, телефотокамеру и более длительное время автономной работы. Многие покупатели смогут оправдать покупку iPhone 16 Pro вместо iPhone 16.

Другие отличия, такие как титановая рама, немного большие размеры дисплея, чип A18 Pro и вариант хранения на 1 ТБ, также заметны, но наиболее значительными, пожалуй, являются принципиально разные настройки задней камеры устройств.

Скриншот

iPhone 16 Pro открывает множество дополнительных функций камеры, таких как ProRAW и макросъемка с 48 мегапикселями, а также выигрывает от наличия дополнительной камеры в виде 5-кратного телеобъектива для дополнительного варианта оптического фокусного расстояния.

Благодаря масштабу, широте улучшений и функций iPhone 16 Pro многие покупатели будут рады выбрать высококлассную модель.

Стандартный iPhone 16 все еще предлагает многие из самых привлекательных возможностей iPhone 16 Pro, таких как поддержка Apple Intelligence, управление камерой, USB-C, Dynamic Island и 48-мегапиксельная камера Fusion, по более низкой цене.

С широким спектром продвинутых функций большинство покупателей будут довольны iPhone 16 или iPhone 16 Plus, особенно тех, кто хочет более легкое устройство, не думает о настройке задней камеры "Pro" или таких функциях, как ProMotion и всегда включенный дисплей.

iPhone 16 - это очень хорошо продуманное и сбалансированное устройство, особенно для обычных покупателей и тех, кто переходит с гораздо более старой модели.