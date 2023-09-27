У iPhone 15 Pro виявили критичні проблеми: що відомо

Саме видання посилається на звіт авторитетного інсайдера Мін-Чі Куо. За його словами, проблеми з перегрівом, з якими зіткнулися власники iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, пов'язані з особливостями конструкції пристрою. Інженерам компанії довелося піти на компроміс, щоб зменшити вагу гаджетів.

Для цього Apple внесли деякі зміни в систему тепловідведення. Зменшена площа розсіювання тепла та титановий корпус негативно вплинули на теплову ефективність пристроїв.

Перегрівання iPhone 15 (скріншот: youtube.com/@BullsLab)

Як зазначив експерт, критичну проблему важко виправити оновленнями iOS, проте компанія може обмежити продуктивність процесорів A17 Pro, якими оснащені смартфони. Ця проблема може вплинути на продаж пристроїв протягом усього їх життєвого циклу.

На проблему з перегріванням флагманів звернули увагу користувачі пристроїв. Вони заявили, що гаджети сильно нагріваються, причому як при запуску ігор, так і при зарядці або включенні різних додатків.

Ще однією проблемою стало те, що новий пристрій можна легко зламати руками. Відео у Twitter опублікував український користувач. На ньому видно, як доклавши невеликі зусилля, за декілька секунд задня панель iPhone потріскалася. Тому краще у задню кишеню цю модель телефону не класти.