У iPhone 15 Pro обнаружили критические проблемы: что известно

Меньше чем через неделю после поступления iPhone 15 в продажу владельцы новых устройств стали жаловаться на их чрезмерный нагрев - он происходит как во время зарядки, так и при длительной нагрузке, даже если речь идет о неигровых программах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MacRumors.
Само издание ссылается на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо. По его словам, проблемы с перегревом, с которыми столкнулись владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, связаны с особенностями конструкции устройства. Инженерам компании пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес гаджетов.
Для этого Apple внесли некоторые изменения в теплоотводную систему. Уменьшенная площадь рассеяния тепла и титановый корпус оказали негативное влияние на тепловую эффективность устройств.
Как отметил эксперт, критическую проблему трудно исправить обновлением iOS, однако компания может ограничить производительность процессоров A17 Pro, которыми оснащены смартфоны. Эта проблема может повлиять на продажу устройств в течение всего их жизненного цикла.
На проблему с перегревом флагманов обратили внимание пользователи. Они заявили, что гаджеты сильно нагреваются, причем как при запуске игр, так и при зарядке или включении разных приложений.
Еще одной проблемой стало то, что новое устройство можно легко сломать руками. Видео в Twitter опубликовал украинский пользователь. На нем видно, как приложив небольшие усилия, через несколько секунд задняя панель iPhone потрескалась. Поэтому лучше в задний карман эту модель телефона не класть.
Техноблоггеры обнаружили, что новейший Iphone 15 Pro легко ломается руками.
В заднюю карман больше не кладем. pic.twitter.com/MWWCaE4E1I — Taras Ivanovich
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