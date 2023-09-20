Для iPhone випустили гаманець-підставку з MagSafe: фото і ціна пристрою

Компанія Satechi, що виробляє аксесуари, зарядні пристрої, комп’ютерну периферію та продукти для розумного дому, розробила гаманець-підставку з MagSafe для iPhone 15.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Satechi .

Як виглядає підставка

Satechi випустила Magnetic Wallet Stand - схвалений Apple аксесуар з MagSafe, який дозволяє зберігати до 4 карток і підходить для використання в якості підставки. Він сумісний з усіма смартфонами з MagSafe (iPhone 12, 13, 14 та 15), крім моделей mini.

Магнітна підставка для гаманця з веганської шкіри Satechi ідеально поєднує в собі стиль, функціональність і екологічність - потужний додатковий аксесуар і ідеальний компаньйон для ваших щоденних потреб.

Спереду є окрема кишеня під карти, яка не блокує NFC (технологія бездротової передачі даних). Це дозволяє використовувати картки для безконтактної оплати (наприклад, проїзду), не дістаючи їх із гаманця.

Універсальний магнітний гаманець також розроблений як міцна підставка для вашого iPhone, що дає вам можливість без рук переглядати веб-сторінки, транслювати відео або підключатися до виклику FaceTime як у портретному, так і в альбомному режимах.

Magnetic Wallet Stand (фото: Satechi)

Виробник стверджує, що аксесуар зроблений із преміальної веганської шкіри, стійкої до подряпин. Можливість додати гаманець до "Локатора" не анонсована.

Розміри магнітних підставок для гаманців

висота: 1 см

довжина: 10,4 см

ширина: 6,6 см

вага: 84,5 г

Також в компанії додали, що більшість чохлів, сумісних із MagSafe, будуть підтримувати цю магнітну підставку.

Представники також зауважили, що гаманець або телефон не будуть нагріватися і залишаться в межах стандартної робочої температури.

Magnetic Wallet Stand (фото: Satechi)

Satechi Magnetic Wallet Stand вже надійшла у продаж на офіційному сайті виробника та Apple Store.

В обох магазинах новинка коштує 40 доларів, але набір кольорів відрізняється: Satechi пропонує коричневий, помаранчевий та темно-синій кольори, а в Apple Store є блакитні, фіолетові та темно-зелені гаманці. Чорну версію пропонують обидва магазини.

Інструкція до застосування (фото: Satechi)