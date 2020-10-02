iPhone 12: названы цены всех версий флагмана

Цена iPhone 12 была рассекречена после утечки в социальную сеть данных о стоимости линейки новинок смартфонов от американской компании-гиганта Apple. Так, желающим приобрести новые модели iPhone 12 и другие продукты "яблока" придется раскошелиться - суммы варьируются в пределах 18 200 - 39 100 гривен.

Стоимость всех версий флагмана от Apple обнародована на Twitter-канале Apple RUMORs.

Сколько будет стоить линейка новых iPhone 12

Базовый iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется в 649 долларов (около 18 200 грн)

За iPhone 12 mini (128 ГБ) придется заплатить 699 долларов (около 19 600 грн)

Цена за iPhone 12 mini (256 ГБ) составит 799 долларов (около 22 400 грн)

Стоимость базовой модели iPhone 12 (64 ГБ) - 749 долларов (около 21 000 грн)

За iPhone 12 (128 ГБ) потребуется заплатить 799 долларов (около 21 600 грн)

Стоимость топовой модели iPhone 12 (256 ГБ) составит 899 долларов (около 25 100 грн)

Цена iPhone 12 Pro (128 ГБ) ожидается 999 долларов (около 28 000 грн)

За iPhone 12 Pro (256 ГБ) нужно будет заплатить 1099 долларов (около 30 800 грн)

Стоимость iPhone 12 Pro (512 ГБ) может составить 1299 долларов (около 36 400 грн)

iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) можно будет купить за 1099 долларов (около 30 800 грн)

За iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) потребуется заплатить 1199 долларов (около 33 600 грн)

Цена за iPhone 12 Pro Max (512 ГБ) составит 1399 долларов (около 39 100 грн).

Что ожидать от Pro Max

Флагман iPhone 12 Pro Max должен получить 6,7-дюймовый экран OLED Super Retina XDR, при этом фотокамера будет ограничена 16 МП, но с возможностью записи в 4K с частотой 240 кадров/с. Уже подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий в соответствии со степенью IP68. Благодаря улучшению параметров автономности iPhone 12 Pro Max работает на 2 часа дольше, чем его предшественник.

Все смартфоны новой линейки должны иметь новый процессор A14 Bionic и OLED-дисплей, модели получат поддержку модулей 5G.

Когда iPhone 12 появятся в магазинах

О дате выхода новых смартфонов от Apple до сих пор нет официальной информации.

В то же время, согласно многочисленным утечкам в сеть и информации от инсайдеров, презентация смартфонов состоится 13 октября, а предварительные заказы начнутся с 16 октября.

Ранее сообщалось, что Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов.

Также РБК-Украина писало, что Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров.