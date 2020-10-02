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iPhone 12: названы цены всех версий флагмана

Автор: Владимир Костырин

Цены на iPhone 12 и дату выхода новинок от Apple рассекретили в сети

Цена iPhone 12 была рассекречена после утечки в социальную сеть данных о стоимости линейки новинок смартфонов от американской компании-гиганта Apple. Так, желающим приобрести новые модели iPhone 12 и другие продукты "яблока" придется раскошелиться - суммы варьируются в пределах 18 200 - 39 100 гривен.

Стоимость всех версий флагмана от Apple обнародована на Twitter-канале Apple RUMORs.

Сколько будет стоить линейка новых iPhone 12

  • Базовый iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется в 649 долларов (около 18 200 грн)
  • За iPhone 12 mini (128 ГБ) придется заплатить 699 долларов (около 19 600 грн)
  • Цена за iPhone 12 mini (256 ГБ) составит 799 долларов (около 22 400 грн)
  • Стоимость базовой модели iPhone 12 (64 ГБ) - 749 долларов (около 21 000 грн)
  • За iPhone 12 (128 ГБ) потребуется заплатить 799 долларов (около 21 600 грн)
  • Стоимость топовой модели iPhone 12 (256 ГБ) составит 899 долларов (около 25 100 грн)
  • Цена iPhone 12 Pro (128 ГБ) ожидается 999 долларов (около 28 000 грн)
  • За iPhone 12 Pro (256 ГБ) нужно будет заплатить 1099 долларов (около 30 800 грн)
  • Стоимость iPhone 12 Pro (512 ГБ) может составить 1299 долларов (около 36 400 грн)
  • iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) можно будет купить за 1099 долларов (около 30 800 грн)
  • За iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) потребуется заплатить 1199 долларов (около 33 600 грн)
  • Цена за iPhone 12 Pro Max (512 ГБ) составит 1399 долларов (около 39 100 грн).

Что ожидать от Pro Max

Флагман iPhone 12 Pro Max должен получить 6,7-дюймовый экран OLED Super Retina XDR, при этом фотокамера будет ограничена 16 МП, но с возможностью записи в 4K с частотой 240 кадров/с. Уже подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий в соответствии со степенью IP68. Благодаря улучшению параметров автономности iPhone 12 Pro Max работает на 2 часа дольше, чем его предшественник.

Все смартфоны новой линейки должны иметь новый процессор A14 Bionic и OLED-дисплей, модели получат поддержку модулей 5G.

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Когда iPhone 12 появятся в магазинах

О дате выхода новых смартфонов от Apple до сих пор нет официальной информации.

В то же время, согласно многочисленным утечкам в сеть и информации от инсайдеров, презентация смартфонов состоится 13 октября, а предварительные заказы начнутся с 16 октября.

Ранее сообщалось, что Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов.

Также РБК-Украина писало, что Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров.

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