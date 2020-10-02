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iPhone 12: названі ціни всіх версій флагмана

Автор: Володимир Костирін

Ціни на iPhone 12 і дату виходу новинок від Apple розсекретили в мережі

Ціна iPhone 12 була розсекречена після витоку в соціальну мережу даних про вартість лінійки новинок смартфонів від американської компанії-гіганта Apple. Так, бажаючим придбати нові моделі iPhone 12 та інші продукти "яблука" доведеться розщедритися - суми варіюються в межах 18 200 - 39 100 гривень.

Вартість всіх версій флагмана від Apple оприлюднена на Twitter-каналі Apple RUMORs.

Скільки коштуватиме лінійка нових iPhone 12

  • Базовий iPhone 12 mini з 64 ГБ пам'яті обійдеться в 649 доларів (близько 18 200 грн)
  • За iPhone mini 12 (128 ГБ) доведеться заплатити 699 доларів (близько 19 600 грн)
  • Ціна за iPhone mini 12 (256 ГБ) складе 799 доларів (близько 22 400 грн)
  • Вартість базової моделі iPhone 12 (64 ГБ) - 749 доларів (близько 21 000 грн)
  • За iPhone 12 (128 ГБ) потрібно буде заплатити 799 доларів (близько 21 600 грн)
  • Вартість топової моделі iPhone 12 (256 ГБ) складе 899 доларів (близько 25 100 грн)
  • Ціна на iPhone 12 Pro (128 ГБ) очікується у 999 доларів (близько 28 000 грн)
  • За iPhone 12 Pro (256 ГБ) потрібно буде заплатити 1099 доларів (близько 30 800 грн)
  • Вартість iPhone 12 Pro (512 ГБ) може скласти 1299 доларів (близько 36 400 грн)
  • iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) можна буде придбати за 1099 доларів (близько 30 800 грн)
  • За iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) потрібно буде заплатити 1199 доларів (близько 33 600 грн)
  • Ціна за iPhone 12 Pro Max (512 ГБ) складе 1399 доларів (близько 39 100 грн)

Що очікувати від Pro Max

Флагман iPhone 12 Pro Max повинен отримати 6,7-дюймовий екран OLED Super Retina XDR, при цьому фотокамера буде обмежена 16 МП, але з можливістю запису в 4K з частотою 240 кадрів/с. Вже підтверджена однокристальна платформа Apple A14 і захист від зовнішніх впливів відповідно до ступеня IP68. Завдяки поліпшенню параметрів автономності iPhone 12 Pro Max працює на 2 години довше, ніж його попередник.

Всі смартфони нової лінійки повинні мати новий процесор A14 Bionic та OLED-дисплей, моделі отримають підтримку модулів 5G.

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Коли iPhone 12 з'являться в магазинах

Про дату виходу нових смартфонів від Apple досі немає офіційної інформації.

Водночас згідно з численними витоками в мережу та інформації від інсайдерів, презентація смартфонів відбудеться 13 жовтня, а попередні замовлення розпочнуться від 16 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів.

Також РБК-Україна писало, що Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів.

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