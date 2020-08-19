ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов

Купертино, Среда 19 августа 2020 19:17
Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов
Фото: офис Apple (flickr.com Andy)
Автор: РБК-Украина

Apple стала первой компанией из США с такой капитализацией

Американская компания Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов. Она стала первой компанией из США, которой удалось пробить эту отметку.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что стоимость акций Apple на бирже Nasdaq сегодня ненадолго превысила показатель 467,77 долларов, что позволило достичь капитализации в 2 триллиона долларов.

Это означает, что компания, учрежденная Стивом Джобсом в 1976 году, оценивается в значительно более чем половину налоговых поступлений США за 2019 год. Apple достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов в 2019 году - через 42 года после своего основания.

Отметим, это не единственная компания в мире, преодолевшая барьер в 2 трлн долларов. Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco достигла этой отметки практически сразу после дебюта на фондовом рынке.

Напомним, в июле Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone; новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре.

До этого Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии об обязательстве корпорации Apple выплатить рекордные 13 млрд евро в виде налогов в Ирландии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Appleкапитализация
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь