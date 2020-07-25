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Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров

Купертино, Суббота 25 июля 2020 13:55
Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров
Фото: Apple (www.apple.com)
Автор: Максим Зайченко

Участники программы должны найти уязвимости в системе

Компания Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров. Участникам программы обещают до 1 миллиона долларов за найденные уязвимости.

Об этом сообщает сайт Apple.

Такой iPhone имеет упрощенный доступ к системным файлам. Получить его можно бесплатно при условии участия в программе по тестированию программного обеспечения. Apple обещает выплатить вознаграждение до 1 млн долларов тем, кто найдет уязвимости в системе в рамках программ Apple Security Bounty.

Чтобы получить iPhone SRD, нужно подать заявку. Бывшие сотрудники Apple допускаются к участию. Компания заявляет, что эти устройства не предназначены для личного пользования.

Условия участия в программе: учетная запись в программе Apple Developer; успешный опыт поиска проблем на платформе Apple или на других доступных системах и платформах; совершеннолетие.

Напомним, ранее суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple на 13 млрд евро.

Также РБК-Украина писало, что Apple весной 2020 года зарегистрировала в Украине дочернюю компанию.

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