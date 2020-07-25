Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров

Участники программы должны найти уязвимости в системе
Компания Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров. Участникам программы обещают до 1 миллиона долларов за найденные уязвимости.
Об этом сообщает сайт Apple.
Такой iPhone имеет упрощенный доступ к системным файлам. Получить его можно бесплатно при условии участия в программе по тестированию программного обеспечения. Apple обещает выплатить вознаграждение до 1 млн долларов тем, кто найдет уязвимости в системе в рамках программ Apple Security Bounty.
Чтобы получить iPhone SRD, нужно подать заявку. Бывшие сотрудники Apple допускаются к участию. Компания заявляет, что эти устройства не предназначены для личного пользования.
Условия участия в программе: учетная запись в программе Apple Developer; успешный опыт поиска проблем на платформе Apple или на других доступных системах и платформах; совершеннолетие.
Напомним, ранее суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple на 13 млрд евро.
Также РБК-Украина писало, что Apple весной 2020 года зарегистрировала в Украине дочернюю компанию.