iPhone 12: названы цены всех версий флагмана

Цены на iPhone 12 и дату выхода новинок от Apple рассекретили в сети
Цена iPhone 12 была рассекречена после утечки в социальную сеть данных о стоимости линейки новинок смартфонов от американской компании-гиганта Apple. Так, желающим приобрести новые модели iPhone 12 и другие продукты "яблока" придется раскошелиться - суммы варьируются в пределах 18 200 - 39 100 гривен.
Стоимость всех версий флагмана от Apple обнародована на Twitter-канале Apple RUMORs.
Флагман iPhone 12 Pro Max должен получить 6,7-дюймовый экран OLED Super Retina XDR, при этом фотокамера будет ограничена 16 МП, но с возможностью записи в 4K с частотой 240 кадров/с. Уже подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий в соответствии со степенью IP68. Благодаря улучшению параметров автономности iPhone 12 Pro Max работает на 2 часа дольше, чем его предшественник.
Все смартфоны новой линейки должны иметь новый процессор A14 Bionic и OLED-дисплей, модели получат поддержку модулей 5G.
О дате выхода новых смартфонов от Apple до сих пор нет официальной информации.
В то же время, согласно многочисленным утечкам в сеть и информации от инсайдеров, презентация смартфонов состоится 13 октября, а предварительные заказы начнутся с 16 октября.
Ранее сообщалось, что Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов.
Также РБК-Украина писало, что Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров.