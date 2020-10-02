iPhone 12: названі ціни всіх версій флагмана

iPhone 12 (фото: ixbt.com)

Ціни на iPhone 12 і дату виходу новинок від Apple розсекретили в мережі

Ціна iPhone 12 була розсекречена після витоку в соціальну мережу даних про вартість лінійки новинок смартфонів від американської компанії-гіганта Apple. Так, бажаючим придбати нові моделі iPhone 12 та інші продукти "яблука" доведеться розщедритися - суми варіюються в межах 18 200 - 39 100 гривень.

Вартість всіх версій флагмана від Apple оприлюднена на Twitter-каналі Apple RUMORs.

Скільки коштуватиме лінійка нових iPhone 12

Базовий iPhone 12 mini з 64 ГБ пам'яті обійдеться в 649 доларів (близько 18 200 грн)

За iPhone mini 12 (128 ГБ) доведеться заплатити 699 доларів (близько 19 600 грн)

Ціна за iPhone mini 12 (256 ГБ) складе 799 доларів (близько 22 400 грн)

Вартість базової моделі iPhone 12 (64 ГБ) - 749 доларів (близько 21 000 грн)

За iPhone 12 (128 ГБ) потрібно буде заплатити 799 доларів (близько 21 600 грн)

Вартість топової моделі iPhone 12 (256 ГБ) складе 899 доларів (близько 25 100 грн)

Ціна на iPhone 12 Pro (128 ГБ) очікується у 999 доларів (близько 28 000 грн)

За iPhone 12 Pro (256 ГБ) потрібно буде заплатити 1099 доларів (близько 30 800 грн)

Вартість iPhone 12 Pro (512 ГБ) може скласти 1299 доларів (близько 36 400 грн)

iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) можна буде придбати за 1099 доларів (близько 30 800 грн)

За iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) потрібно буде заплатити 1199 доларів (близько 33 600 грн)

Ціна за iPhone 12 Pro Max (512 ГБ) складе 1399 доларів (близько 39 100 грн)

Що очікувати від Pro Max

Флагман iPhone 12 Pro Max повинен отримати 6,7-дюймовий екран OLED Super Retina XDR, при цьому фотокамера буде обмежена 16 МП, але з можливістю запису в 4K з частотою 240 кадрів/с. Вже підтверджена однокристальна платформа Apple A14 і захист від зовнішніх впливів відповідно до ступеня IP68. Завдяки поліпшенню параметрів автономності iPhone 12 Pro Max працює на 2 години довше, ніж його попередник.

Всі смартфони нової лінійки повинні мати новий процесор A14 Bionic та OLED-дисплей, моделі отримають підтримку модулів 5G.

Коли iPhone 12 з'являться в магазинах

Про дату виходу нових смартфонів від Apple досі немає офіційної інформації.

Водночас згідно з численними витоками в мережу та інформації від інсайдерів, презентація смартфонів відбудеться 13 жовтня, а попередні замовлення розпочнуться від 16 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів.

Також РБК-Україна писало, що Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів.