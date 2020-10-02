iPhone 12: названі ціни всіх версій флагмана

Ціни на iPhone 12 і дату виходу новинок від Apple розсекретили в мережі
Ціна iPhone 12 була розсекречена після витоку в соціальну мережу даних про вартість лінійки новинок смартфонів від американської компанії-гіганта Apple. Так, бажаючим придбати нові моделі iPhone 12 та інші продукти "яблука" доведеться розщедритися - суми варіюються в межах 18 200 - 39 100 гривень.
Вартість всіх версій флагмана від Apple оприлюднена на Twitter-каналі Apple RUMORs.
Флагман iPhone 12 Pro Max повинен отримати 6,7-дюймовий екран OLED Super Retina XDR, при цьому фотокамера буде обмежена 16 МП, але з можливістю запису в 4K з частотою 240 кадрів/с. Вже підтверджена однокристальна платформа Apple A14 і захист від зовнішніх впливів відповідно до ступеня IP68. Завдяки поліпшенню параметрів автономності iPhone 12 Pro Max працює на 2 години довше, ніж його попередник.
Всі смартфони нової лінійки повинні мати новий процесор A14 Bionic та OLED-дисплей, моделі отримають підтримку модулів 5G.
Про дату виходу нових смартфонів від Apple досі немає офіційної інформації.
Водночас згідно з численними витоками в мережу та інформації від інсайдерів, презентація смартфонів відбудеться 13 жовтня, а попередні замовлення розпочнуться від 16 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів.
Також РБК-Україна писало, що Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів.