iOS 19 змінить ваш iPhone до невпізнання: що нового приготувала Apple

Apple має випустити першу бета-версію iOS 19 для розробників одразу після вступної презентації на WWDC 2025, яка запланована на понеділок, 9 червня. Після етапу бета-тестування оновлення стане доступним для широкої публіки у вересні.

Новий дизайн із плаваючою панеллю вкладок

Очікується, що iOS 19 отримає новий дизайн, натхненний операційною системою visionOS, яка використовується в гарнітурі Apple Vision Pro.

За даними Джона Проссера з Front Page Tech, iOS 19 матиме "скляний" зовнішній вигляд із підвищеною прозорістю меню, кнопок та інших елементів інтерфейсу. Також очікуються більш округлі іконки додатків і нова плаваюча панель вкладок у додатках Apple.

Марк Гурман з Bloomberg також очікує, що iOS 19 буде оформлена в стилі visionOS і вважає, що це будуть найзначніші зміни дизайну з часів iOS 7.

Новий дизайн із плаваючою панеллю вкладок (фото: MacRumors)

Наскрізне шифрування для RCS

Минулого місяця Apple оголосила, що планує впровадити підтримку наскрізного шифрування для повідомлень RCS у застосунку "Повідомлення" в майбутніх оновленнях iOS, iPadOS, macOS і watchOS. Найімовірніше, це станеться в iOS 19, macOS 16 та інших супутніх версіях.

Обіцянка Apple про шифрування свідчить про те, що компанія прийме специфікацію RCS Universal Profile 3.0, яка містить безліч функцій, схожих на iMessage. В iOS 18 поки що підтримується версія 2.4 цієї специфікації.

5 нових можливостей для чатів RCS в iOS 19:

Наскрізне шифрування: ні Apple, ні треті особи не зможуть прочитати повідомлення і вкладення під час їхньої передачі між пристроями

Відповіді в рядку (in-line replies)

Можливість редагувати повідомлення

Можливість скасувати надсилання повідомлень

Повна підтримка реакцій Tapback у повідомленнях RCS.

В iMessage наскрізне шифрування за замовчуванням доступне з iOS 5, відповіді в рядку з'явилися з iOS 14, а функції редагування і скасування відправлення - з iOS 16.

Apple поки не уточнювала, в якій версії iOS з'являться ці нововведення, але iOS 19 або одне з наступних оновлень (наприклад, iOS 19.1 або 19.2) - найімовірніші кандидати.

Наскрізне шифрування для RCS (фото: MacRumors)

Живий переклад з AirPods

Згідно з Гурманом, деякі моделі AirPods отримають функцію живого перекладу з виходом iOS 19 і відповідного оновлення прошивки. Якщо англомовний користувач чує мову іспанською мовою, iPhone перекладе її і відтворить в AirPods англійською. При цьому мова користувача буде перекладена іспанською і відтворена через iPhone.

У Google вже є аналогічна функція Live Translate.

Також очікується, що в iOS 19 покращиться вбудований додаток "Перекладач" від Apple.

Живий переклад з AirPods (фото: MacRumors)

Оновлений додаток "Здоров'я" з функцією коучингу

Оновлена версія додатка "Здоров'я" може з'явитися вже в iOS 19.4 наступного року.

Apple планує впровадити функцію коучингу на базі штучного інтелекту, яка даватиме персональні рекомендації щодо здоров'я. Рекомендації супроводжуватимуться відео від експертів, які розповідатимуть про захворювання і способи поліпшення способу життя. Наприклад, якщо Apple Watch зафіксує погіршення пульсу, відео може пояснити ризики серцевих захворювань.

Також планується впровадження відстеження харчування, що зробить додаток конкурентом MyFitnessPal.

Персоналізована Siri

Apple нещодавно відклала випуск більш персоналізованої версії Siri, представлену на WWDC минулого року. Компанія повідомила, що очікує реліз поліпшень протягом цього року - вони можуть увійти в iOS 19 або наступні оновлення, такі як iOS 19.1-19.4.

Оновлена Siri розумітиме особистий контекст користувача, орієнтуватиметься на екран і надаватиме глибше управління додатками.

Нові функції Siri потребуватимуть підтримки технології Apple Intelligence, а отже, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, моделях iPhone 16 і майбутніх iPhone 17.

Персоналізована Siri (фото: MacRumors)

Зміни для ЄС

Європейська комісія минулого місяця анонсувала довгий список змін, які Apple зобов'язана впровадити в iOS 19 і iOS 20 відповідно до закону про цифрові ринки (DMA), який повністю набув чинності з березня 2024 року.

Зміни спрямовані на підвищення сумісності iOS з продуктами конкурентів, чому Apple, судячи з усього, не надто рада.

Ключові вимоги від ЄС:

Смарт-годинники сторонніх виробників повинні вміти показувати і взаємодіяти з повідомленнями iOS до кінця 2025 року (можливо, в iOS 19.2 або раніше)

Функція автоматичного перемикання звуку (наприклад, між iPhone і Mac) має бути доступна стороннім навушникам до 1 червня 2026 року (можливо, в iOS 19.4 або раніше)

В iOS мають з'явитися можливості для сторонніх альтернатив AirDrop до 1 червня 2026 року

До iOS 20 (кінець 2026 року) мають бути доступні альтернативи AirPlay від сторонніх розробників

Повний список вимог доступний на сайті Європейської комісії.

Сумісність

Згідно з надійним джерелом, iOS 19 буде сумісна з iPhone 11 і новішими моделями.