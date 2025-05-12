iOS 19 отримає функцію, яка назавжди позбавить від проблем із Wi-Fi

Деталі нововведення

Очікується, що iOS 19 стане одним з наймасштабніших оновлень програмного забезпечення Apple за останній час. Проте, компанія також планує впровадити низку невеликих поліпшень, що підвищують зручність використання, включно з новою функцією для громадських Wi-Fi мереж.

За інформацією Марка Гурмана, нова функція дасть змогу автоматично синхронізувати дані для входу в громадські Wi-Fi мережі по всій екосистемі пристроїв Apple. Це позбавить користувачів від необхідності заповнювати стандартні форми входу на кожному пристрої. Досить буде ввести інформацію на одному пристрої, і Apple забезпечить доступ на інших.

"Коли ви відвідуєте готель, офісну будівлю або спортзал, часто потрібно заповнити веб-форму на всіх ваших пристроях перед отриманням доступу до інтернету. Нова функція дасть змогу ввести цю інформацію на одному пристрої та синхронізувати її з іншими продуктами Apple. Це має спростити підключення до нових Wi-Fi мереж у майбутньому", - заявив Гурман.

Хоча ця функція може здатися незначною, вона набагато підвищить зручність використання пристроїв Apple, позбавивши від повторного введення даних при підключенні до громадських мереж.

Очікується, що Apple представить iOS 19 на конференції розробників WWDC 2025, яка розпочнеться 9 червня. Після анонсу, ймовірно, буде запущено бета-програму для розробників і користувачів, а фінальна версія стане доступною восени, одночасно з випуском iPhone 17 і iPhone 17 Pro.