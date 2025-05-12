iOS 19 получит функцию, которая навсегда избавит от проблем с Wi-Fi

Детали нововведения

Ожидается, что iOS 19 станет одним из самых масштабных обновлений программного обеспечения Apple за последнее время. Тем не менее, компания также планирует внедрить ряд небольших улучшений, повышающих удобство использования, включая новую функцию для общественных Wi-Fi сетей.

По информации Марка Гурмана, новая функция позволит автоматически синхронизировать данные для входа в общественные Wi-Fi сети по всей экосистеме устройств Apple. Это избавит пользователей от необходимости заполнять стандартные формы входа на каждом устройстве. Достаточно будет ввести информацию на одном устройстве, и Apple обеспечит доступ на остальных.

"Когда вы посещаете отель, офисное здание или спортзал, часто требуется заполнить веб-форму на всех ваших устройствах перед получением доступа к интернету. Новая функция позволит ввести эту информацию на одном устройстве и синхронизировать ее с другими продуктами Apple. Это должно упростить подключение к новым Wi-Fi сетям в будущем", - заявил Гурман

Хотя эта функция может показаться незначительной, она намного повысит удобство использования устройств Apple, избавив от повторного ввода данных при подключении к общественным сетям.

Ожидается, что Apple представит iOS 19 на конференции разработчиков WWDC 2025, которая начнется 9 июня. После анонса, вероятно, будет запущена бета-программа для разработчиков и пользователей, а финальная версия станет доступна осенью, одновременно с выпуском iPhone 17 и iPhone 17 Pro.