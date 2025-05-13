В iOS 19 додадуть функцію, яка вирішить головну проблему старих iPhone

Що робить нова функція

Згідно з витоком, ШІ-алгоритми аналізуватимуть зібрані дані про батарею, щоб виявляти закономірності у використанні смартфона і прогнозувати, коли варто знизити енергоспоживання в окремих застосунків або функцій. Це дасть змогу збільшити час роботи пристрою без підзарядки.

Таким чином, iPhone отримає аналог функції Adaptive Battery, яку Google представила ще 2018 року на Android. Там система за допомогою машинного навчання визначає, які додатки варто обмежити у фоновому режимі, а яким - дати пріоритет. Користувач може керувати цим у налаштуваннях.

Новий індикатор зарядки

Крім того, в iOS 19 з'явиться індикатор на екрані блокування, який показуватиме, скільки часу залишилося до повного заряджання смартфона - ще одна функція, спрямована на підвищення енергоефективності та зручності.

Кому буде доступна функція

Хоча нова ШІ-система енергозбереження буде презентована насамперед з iPhone 17, Bloomberg зазначає, що вона стане доступною на всіх моделях, які оновляться до iOS 19. Водночас iPhone 17, за чутками, стане найтоншим смартфоном Apple за всю історію, а значить - з меншою батареєю, що робить тему енергоефективності особливо актуальною.

Коли чекати реліз

За інформацією джерел, Apple представить iOS 19 у червні на щорічній конференції розробників WWDC 2025, а повноцінний реліз для всіх користувачів відбудеться, як зазвичай, восени - у вересні.