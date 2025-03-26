Apple оголосила про конференцію WWDC 2025: коли пройде і що нового покажуть

Apple офіційно анонсувала WWDC 2025. Захід розпочнеться 9 червня і триватиме до 13 червня в Apple Park у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

WWDC25 буде доступна безкоштовно для всіх розробників і зосередиться на останніх досягненнях у програмному забезпеченні Apple. У рамках постійної підтримки розробників конференція надасть їм унікальний доступ до експертів Apple, а також інформацію про нові інструменти, фреймворки та функції.

Формат WWDC 2025, як і в останні кілька років, буде аналогічний попереднім. Apple повідомляє, що захід буде "повністю онлайн" і безкоштовним для розробників. Проте, 9 червня в Apple Park відбудеться спеціальний захід для присутніх. Місць для участі в цій події обмежено.

На WWDC Apple натякає, що буде показано останнє досягнення в програмному забезпеченні.

"Ми раді відзначити ще один неймовірний рік WWDC з нашою глобальною спільнотою розробників. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб поділитися новими інструментами та технологіями, які дадуть змогу розробникам продовжувати інновації", - заявила Сюзан Прескотт, віцепрезидентка з глобальних відносин із розробниками Apple.

Apple представить свої нові операційні системи на WWDC у червні. Це включає:

iOS 19

iPadOS 19

visionOS 3

tvOS 19

macOS 16

watchOS 12

З чуток, iOS 19 стане "одним із найдраматичніших оновлень програмного забезпечення" в історії Apple. Очікується, що оновлення освіжить дизайн іконок, меню, додатків, вікон та інших елементів. Також буде спрощено процес навігації та управління пристроями. Bloomberg повідомляє, що це оновлення буде "наймасштабнішим з моменту iOS 7" у 2013 році.

Можливий дизайн iOS 19 (фото: MacRumors)

Також повідомляється, що macOS 16 отримає значне оновлення дизайну цього року, а також iPadOS 19. Apple прагне уніфікувати свою мову дизайну на різних платформах, щоб зробити досвід використання "більш послідовним" для користувачів.

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