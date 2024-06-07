У iOS 18 з'явиться новий додаток, в якому зберігатимуться важливі дані

Що відомо про паролі на пристроях Apple сьогодні

В операційних системах Apple вже існує функція "Паролі", але вона прихована в налаштуваннях і її буває складно знайти тим, хто з нею не знайомий. Apple поступово впроваджує нові функції, пов'язані з паролями, такі як збереження облікових даних та паролів, підтримку одноразових кодів входу та пропозиції щодо створення паролів безпосередньо у Safari.

Як буде працювати новий додаток

Як і існуючий розділ "Паролі" в налаштуваннях, окремий додаток "Паролі" буде побудований на базі зв'язки ключів iCloud Keychain - функції Apple, яка синхронізує дані для входу в систему та паролі на пристроях Apple. Новий додаток буде підтримувати ті самі функції, що і "Паролі" в налаштуваннях, а також працюватиме на Vision Pro та комп'ютері Windows.

Додаток включає логіни та паролі для веб-сайтів, паролі мереж Wi-Fi і Passkeys - функцію, яка використовує Face ID або Touch ID для входу на веб-сайти замість пароля. Дані з додатку можуть автоматично вставлятися на веб-сайтах та програмах під час входу користувача.

Навіщо Apple окремий додаток для паролів

Мета Apple з додатком "Паролі" - спонукати користувачів використовувати більш надійні паролі та уникати їх повторного використання для різних веб-сайтів та сервісів. Таким чином, Apple конкуруватиме з давніми сторонніми сервісами управління паролями, такими як 1Password. Компанія також планує дозволити користувачам імпортувати паролі з інших сервісів.

Apple планує представити додаток "Паролі" під час презентації на WWDC наступного понеділка.