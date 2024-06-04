Apple додасть 6 нових функцій у відомий додаток в оновленні iOS 18

Очікується, що Apple анонсує iOS 18 через тиждень, і, за чутками, це оновлення буде включати безліч нових функцій для додатку Повідомлення на iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors , пов'язаний із продукцією Apple.

Підтримка RCS

Минулого року Apple оголосила про те, що додасть підтримку стандарту обміну повідомленнями між різними платформами - RCS (Rich Communication Services) у додатку Повідомлення починаючи з "пізнішого терміну" в 2024 році. Таким чином, ця функція швидше за все з'явиться в iOS 18.

Підтримка RCS має покращити стандартний обмін повідомленнями між iPhone та пристроями Android за рахунок таких можливостей:

Фотографії та відео з високою роздільною здатністю

Голосові повідомлення

Індикатори набору тексту

Відмітки про прочитання

Обмін повідомленнями по Wi-Fi

Поліпшені групові чати, включаючи можливість для користувачів iPhone залишати бесіди, в яких беруть участь користувачі Android

Ці функції вже доступні для чатів iMessage з синіми бульбашками, а RCS розширить ці можливості на зелені бульбашки як по Wi-Fi, так і сотовими мережами. Очікується, що SMS залишиться резервним варіантом.

Ефекти окремих слів

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Apple планує додати до додатку "Повідомлення" на iOS 18 можливість застосування ефектів до окремих слів у тексті.

В даний час можна надсилати повідомлення iMessage з ефектами для всієї бульбашки або на весь екран (наприклад, невидиме чорнило або конфетті), але нові ефекти дозволять анімувати окремі слова всередині повідомлення.

Також є надія, що Apple додасть форматування тексту (жирний, курсив, підкреслення), але ця інформація поки що не підтверджена.

Пропоновані відповіді

За даними Bloomberg і AppleInsider, в iOS 18 з'являться пропоновані відповіді, створені на основі штучного інтелекту. Ця функція буде аналізувати останні повідомлення в розмові та пропонувати кілька варіантів відповідей, які користувачі зможуть вибрати одним дотиком для надсилання.

Користувальницькі емодзі

Ще одна функція, яка, за чутками, працюватиме на основі штучного інтелекту, - це можливість відправляти користувальницькі емодзі, що автоматично генеруються на основі контексту останніх повідомлень.

Зведення повідомлень

Ходять чутки, що iOS 18 надаватиме огляди повідомлень, створені на основі штучного інтелекту, з кількох додатків, включаючи отримані нещодавно у додатку Повідомлення.

Нові значки тапбека

Нові значки "Відгук" (серце, великий палець вгору, великий палець вниз, "ха-ха", знак оклику та знак питання, які можна додавати до повідомлень) можуть бути перероблені в iOS 18, як повідомив Марк Гурман з Bloomberg.