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10 нових функцій штучного інтелекту, які з'являться у iOS 18

Понеділок 27 травня 2024 13:45
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10 нових функцій штучного інтелекту, які з'являться у iOS 18 У iOS 18 додадуть функції штучного інтелекту (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

iOS 18 та macOS 15 будуть пропонувати безліч нових функцій штучного інтелекту, таких як автоматично генеровані смайли, пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення, та багато іншого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Як функції зі штучним інтелектом з'являться в iOS 18

У своєму останньому інформаційному бюлетені "Power On" Гурман пояснив, що стратегія Apple в галузі штучного інтелекту наголошує на наданні практичних інструментів для звичайних користувачів, а також нових функцій для основних додатків, таких як Safari, Photos і Notes.

Apple, очевидно, використовуватиме ШІ для надання наступних нових функцій:

  • Ретуш фотографій
  • Транскрипція голосових нотаток
  • Пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення
  • Автоматично створені емодзі на основі вмісту користувача
  • Покращений веб-пошук Safari
  • Швидкий та надійний пошук у Spotlight.
  • Більш природна взаємодія із Siri
  • Більш просунута версія Siri, розроблена для Apple Watch та оптимізована для "завдань на ходу"
  • Розумні звіти про пропущені сповіщення та окремі повідомлення, веб-сторінки, новинні статті, документи, нотатки та багато іншого
  • Інструменти розробника для Xcode

Функції штучного інтелекту, що вимагають менше обчислювальної потужності, повністю працюватимуть на пристрої, а більш вимогливі інструменти працюватимуть через хмару. Apple, очевидно, рекламуватиме переваги цього плану щодо конфіденційності.

Apple нібито розглядає можливість просування багатьох своїх нових інструментів штучного інтелекту як "прев'ю", принаймні у бета-версіях iOS 18 перед її офіційним запуском у вересні, щоб дати зрозуміти, що технологія ще не завершена.

Читайте також про 7 нових емодзі, які Apple додасть до iOS 18.

А ще ми писали, що в iOS 18 додадуть спеціальні можливості, включаючи керування iPhone за допомогою очей.

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Apple iOS Штучний інтелект
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