10 нових функцій штучного інтелекту, які з'являться у iOS 18

iOS 18 та macOS 15 будуть пропонувати безліч нових функцій штучного інтелекту, таких як автоматично генеровані смайли, пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення, та багато іншого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors , пов'язаний із продукцією Apple.

Як функції зі штучним інтелектом з'являться в iOS 18

У своєму останньому інформаційному бюлетені "Power On" Гурман пояснив, що стратегія Apple в галузі штучного інтелекту наголошує на наданні практичних інструментів для звичайних користувачів, а також нових функцій для основних додатків, таких як Safari, Photos і Notes.

Apple, очевидно, використовуватиме ШІ для надання наступних нових функцій:

Ретуш фотографій

Транскрипція голосових нотаток

Пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення

Автоматично створені емодзі на основі вмісту користувача

Покращений веб-пошук Safari

Швидкий та надійний пошук у Spotlight.

Більш природна взаємодія із Siri

Більш просунута версія Siri, розроблена для Apple Watch та оптимізована для "завдань на ходу"

Розумні звіти про пропущені сповіщення та окремі повідомлення, веб-сторінки, новинні статті, документи, нотатки та багато іншого

Інструменти розробника для Xcode

Функції штучного інтелекту, що вимагають менше обчислювальної потужності, повністю працюватимуть на пристрої, а більш вимогливі інструменти працюватимуть через хмару. Apple, очевидно, рекламуватиме переваги цього плану щодо конфіденційності.

Apple нібито розглядає можливість просування багатьох своїх нових інструментів штучного інтелекту як "прев'ю", принаймні у бета-версіях iOS 18 перед її офіційним запуском у вересні, щоб дати зрозуміти, що технологія ще не завершена.