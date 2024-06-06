Apple оголосила про конференцію WWDC 2024: коли пройде та що нового покажуть

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors , пов'язаний із продукцією Apple.

Коли відбудеться WWDC 2024

WWDC 2024 стартує 10 червня та триватиме до 14 червня. Протягом тижня будуть проходити різні заходи, але основна увага буде прикута до виступу Apple, який заплановано на 10 червня, о 20:00 за київським часом. Його транслюватимуть на apple.com, у додатку Apple Developer, Apple TV та на каналі Apple у YouTube.

iOS 18 та iPadOS 18

Apple хоче наздогнати конкурентів у сфері ШІ, і, за словами Марка Гурмана з Bloomberg, iOS 18 буде "відносно проривним" оновленням програмного забезпечення з "важливими новими функціями та дизайном", в основному орієнтованими на ШІ.

Очікується, що ШІ буде інтегровано по всій операційній системі, і ось деякі з його функцій:

Ретушування фотографій, наприклад, видалення небажаних об'єктів

Транскрипції голосових нотаток

Запропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення

Автоматично генеровані емодзі, що налаштовуються, на основі змісту повідомлень користувача

Розумне резюме для пропущених оповіщень та повідомлень

Покращений веб-пошук у Safari та швидший пошук у Spotlight

Автоматично генеровані плейлисти в Apple Music на основі настрою користувача

Допомога ШІ в написанні текстів у Pages

Допомога ШІ у створенні презентацій у Keynote

Написання коду за допомогою ШІ в Xcode для розробників

Поліпшення Siri, які інтегрують моделі великої мови (LLM), такі як природні розмовні здібності та покращена персоналізація для користувачів.

iOS 18 буде включати деякі зміни в дизайні, можливо запозичені з visionOS, але повного оновлення не отримає. Очікується, що оновлення надасть головний екран, що налаштовується, даючи користувачам iPhone більше можливостей для зміни зовнішнього вигляду пристрою.

Apple планує дати користувачам більше контролю над тим, як розташовуються іконки додатків та їхнього кольорового оформлення.

Значки додатків залишаться прив'язаними до невидимої сітки для організації, але оновлення може додати можливість створювати порожні простори, рядки та стовпці між іконками застосунків.

Імовірний вид розташування іконок у iOS 18 (фото: MacRumors)

iOS 18, ймовірно, принесе найзначніше оновлення головного екрана за останні роки, порівнянне зі змінами екрана блокування, які Apple представила в iOS 16.

Очікується, що iOS 18 буде включати оновлення для кількох вбудованих додатків, включаючи Notes, Mail, Photos та Fitness.

У Photos передбачається поява нових AI-інтеграцій для редагування

до Apple Music будуть додані автоматично генеровані плейлисти

в Calendar буде покращено інтеграцію з Reminders

в Apple Maps можуть з'явитися нові функції, такі як підтримка топографічних карт і можливість зберігати маршрути користувача в якості альтернативи встановленим маршрутам, запропонованим при їх прокладанні

Apple введе підтримку RCS для додатку Messages в iOS 18, покращуючи спілкування між користувачами iPhone та Android. Надсилання фотографій та відео користувачам Android з iPhone більше не призводитиме до помилок, а групові чати працюватимуть краще.

Також будуть додані функції, такі як кросплатформні реакції емодзі, сповіщення про прочитання повідомлень та індикатори набору тексту в реальному часі.

macOS 15

macOS та iOS часто мають багато спільних функцій. Хоча більшість чуток зосереджено на iOS 18, багато тих же функцій ШІ з'являться і на Mac.

Що стосується назви, Apple продовжує використовувати позначення каліфорнійських пам'яток. За останні роки компанія зареєструвала кілька імен, пов'язаних з Каліфорнією, і багато хто з них ще не використаний.

Очікується, що багато оновлень додатків для iOS з'являться і в macOS 15, наприклад, Apple Music, Notes і зміни продуктивності. Чутки припускають, що Apple реорганізує додаток "Системні налаштування" за важливістю та пріоритетом різних категорій, тому вкладка "Загальні", швидше за все, буде піднята, тоді як "Звук" та "Сповіщення" поїдуть донизу списку.

Крім того, іконка меню Siri може отримати новий вигляд з плоским монохромним дизайном, який, як очікується, замінить барвисту версію. Також можуть бути деякі довгоочікувані оновлення спеціальних можливостей, такі як опція "Ярлики", яка дозволяє користувачам запускати певне налаштування або дію за допомогою конкретної фрази.

Інші оновлення

Швидше за все ми побачимо watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 і visionOS 2, але поки чуток про це практично немає.