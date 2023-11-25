iOS 18. Всі чутки і правда, які відомі на даний момент

Для початку, цього місяця аналітик з видання Bloomberg Марк Гурман, мабуть, спираючись на доступні йому відомості, охарактеризував iOS 18 як "трохи революційне" оновлення з "важливими новими функціями та дизайном". За його словами, керівництво Apple характеризує iOS 18 як "амбітну та вражаючу" операційну систему.

Як підкреслив інсайдер, одним з важливих нововведень в iOS 18 стане інтеграція технології генеративного штучного інтелекту. Ця технологія спрямована на покращення продуктивності голосового помічника Siri, а також на обробку текстових повідомлень, включаючи функцію автозавершення пропозицій.

Голосовий помічник Siri (фото: iMore)

Крім того, є ймовірність використання генеративного штучного інтелекту в інших сервісах та продуктах Apple, таких як Apple Music, Pages, Keynote та Xcode.

Інформація про значні покращення у роботі Siri також надійшла від видання The Information. За їхніми даними, Apple планує впровадити у Siri масштабні мовні моделі (LLM), які дозволять користувачам автоматизувати виконання складних завдань.

Передбачається, що ця функція з'явиться в оновленні програмного забезпечення iPhone наступного року, що, швидше за все, буде пов'язане з релізом iOS 18.

Технологія генеративного штучного інтелекту отримала широке визнання минулого року, коли компанія OpenAI використала її основу для створення чат-бота ChatGPT, здатного формулювати відповіді на запити користувачів із рівнем подібним до людського.

Штучний інтелект в смартфоні (ілюстративне фото: Freepik)

Прояв серйозного інтересу до цієї технології з боку Apple підтверджують опубліковані оголошення про найм спеціалістів у цій галузі, а також відкрита заявка голови компанії Тіма Кука у вересні поточного року в інтерв'ю Forbes, в якому він повідомив, що Apple займається розробкою генеративного штучного інтелекту вже кілька років.

Ще одна функція, яку, ймовірно, впровадять у iOS 18, - підтримка стандарту RCS для кросплатформного обміну повідомленнями. Це спростить взаємодію між власниками iPhone та Android-смартфонів, забезпечивши більш високу якість надсилання та отримання фотографій та відеороликів, а також обмін голосовими повідомленнями через Wi-Fi між пристроями з операційними системами iOS та Android.

Обмін повідомленнями за допомогою RCS (фото: 9to5Google)

Передбачається також покращення групових чатів та вдосконалене шифрування порівняно з традиційними SMS.