Apple назвала найкорисніші iOS додатки 2023 року

Додатки року для iPhone

AllTrails - це додаток для любителів бігу, велоспорту та походів, що надає можливість створення маршруту та відстеження результатів.

Duolingo - відомий сервіс для вивчення мов з милим персонажем-совою, яку бояться розчарувати багато користувачів.

Flighty - це сервіс для моніторингу авіарейсів, що має функцію передбачення можливих затримок через погодні умови.

Додатки року для iPad

Concepts - це цифровий блокнот для створення векторних малюнків та нотаток.

DaVinci Resolve - це потужне програмне забезпечення для відеомонтажу, обробки звуку та створення візуальних ефектів.

Pret-a-Makeup - це програма, в якій можна експериментувати з макіяжем, наносячи косметику різних кольорів та текстур на фейс-чарт, щоб підібрати цікаві поєднання перед застосуванням на обличчі.

Додатки року для Mac

Linearity Curve - це графічний редактор, що має функції штучного інтелекту, який раніше був відомий під ім'ям Vectornator.

Photomator - фоторедактор від творців Pixelmator, що представляє конкуренцію Lightroom та підтримує понад 600 форматів RAW-фотографій.

Portal - це додаток з білим шумом та привабливим візуальним оформленням.

Додатки року для Apple Watch

Planny - це планувальник завдань, який інтегрує список справ із календарем.

SmartGym - додаток для фітнесу, який створює персональні тренувальні плани та допомагає відстежувати їхню ефективність.

Tide Guide - це додаток для моніторингу приливів, часу заходу сонця та погодних умов. Воно корисне для серферів, любителів відпочинку на пляжі або тих, хто просто любить перебувати біля води.

Додатки року для Apple TV

Bugsnax - це гра, в якій гравці вирушають у подорож на острів, населений загадковими істотами, що нагадують смачних комах.

FitOn - це додаток-помічник для тренувань та схуднення, що надає безкоштовні відео з вправами та персоналізовані плани занять.

MUBI - це стрімінговий сервіс, що надає доступ до якісних фільмів від відомих режисерів та молодих талантів кінематографу.

Ігри року для iPhone

Afterplace - це інді-пригода з відкритим світом, сповненим таємниць, скарбів і монстрів.

Honkai: Star Rail - це покрокова рольова гра від китайської компанії HoYoverse, відомої завдяки Genshin Impact.

Vampire Survivors - це гра в жанрі "рогалик" на виживання, яка з'явилася на ПК у ранньому доступі у 2021 році та стала популярним хітом Steam на початку 2022 року.

Ігри року для iPad

Eggy Party - це екшен-гра в дусі Fall Guys, що пропонує гравцям виконувати прості та комічні завдання разом з іншими учасниками.

Lost in Play - пригодницька гра з елементами головоломки, де гравець має супроводжувати брата з сестрою в подорожі фантастичним світом у пошуках дороги додому.

Pocket City 2 - це продовження популярного симулятора містобудування, тепер у тривимірному форматі.

Ігри року для Mac

ELEX II - це рольова гра з відкритим світом у стилі вінтажного постапокаліпсису.

Lies of P - це соулслайк, натхненний казкою "Піноккіо".

Return to Monkey Island - довгоочікуваний завершальний епізод у класичній серії ігор.

Ігри року в Apple Arcade

Cityscapes: Sim Builder - містобудівний симулятор, в якому гравець виступає мером міста і повинен приймати рішення, що покращують життя городян.

Hello Kitty Island Adventure - затишний та милий симулятор життя з популярним маскотом.

Stitch. - казуальна головоломка, в якій потрібно крок за кроком вишивати за номерами.

Культурний вплив

До номінації увійшли програми та ігри, які допомагають змінювати світ на краще.

balance - Menopause Support - це програма, яка допомагає відстежувати симптоми менопаузи та надає інформацію про цей стан.

Copilot - це сервіс для планування бюджету та моніторингу видатків.

Endling - рольова гра, в якій матері-лисиці необхідно боротися за виживання свого потомства після екологічної катастрофи.

Finding Hannah - гра в жанрі "пошук предметів" про дівчину, яка має затишне життя, але в неї відсутнє почуття щастя. Разом з гравцем їй доведеться краще впізнати себе і зрозуміти, що означає бути щасливою.

How to Say Goodbye - гра про подорож людини, яка перетворилася на привида і опинилася у світі, населеному дезорієнтованими духами.

Pok Pok Playroom - дитяча гра, заснована на методиці Монтессорі.

Proloquo - це додаток, створений для дітей і дорослих, що не говорять, який допомагає освоїти альтернативні методи спілкування.

Rebel Girls - додаток, що пропонує надихаючі аудіоісторії про великих жінок, включаючи Фріду Кало, Грету Тунберг та Малалу Юсуфзай.

Too Good To Go - додаток, що дозволяє з високою знижкою придбати продукти з ресторанів або магазинів з терміном придатності, який закінчується, що в кінцевому випадку могли б бути викинуті.

Unpacking - це медитативна гра-симулятор переїзду, в якій гравець, переміщуючись 8 разів, дізнається про життя персонажа, який ніколи не з'являється на екрані. У 2022 році гра була удостоєна двох премій BAFTA Games.