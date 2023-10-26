Apple нарешті випустила iOS 17.1. Там багато нових функцій

Компанія Apple випустила iOS 17.1 із низкою значних покращень та нововведень для користувачів iPhone та інших “яблучних" гаджетів.

Що нового в iOS 17.1

Нарешті Apple добралася до модернізації плеєра Apple Music. Тепер меломани можуть додавати треки до бібліотеки простим натисканням на кнопку "Вибране". Такий крок не лише спрощує керування медіатекою, а й сприяє покращенню персональних рекомендацій сервісу для користувача.

Також тепер передача файлів за допомогою AirDrop можна здійснювати не лише через Wi-Fi, а й з використанням мобільної мережі. Ця опція особливо актуальна для тих, хто потребує швидкої передачі великих файлів і не може перебувати в безпосередній близькості від приймаючого пристрою.

У налаштуваннях екрана з'явилася можливість керувати режимом очікування. Користувачі можуть обирати автоматичне вимкнення дисплея, його відключення через 20 секунд або режим, коли екран залишатиметься увімкненим постійно. Ця зміна, до слова, доступна лише на смартфонах iPhone 14 Pro та 15 Pro.

Для телефонів з Dynamic Island тепер доступна іконка ліхтарика на екрані, що активується під час увімкнення відповідної функції (раніше іконка була доступна лише у iPhone 15).

А ще користувачі можуть встановити на робочий стіл кілька вибраних фотографій, які автоматично змінюватимуться.

Серед інших значущих нововведень слід виділити такі:

додавання чорного фону в режимі “Доступність"

підтримка геймпада Nintendo Switch N64

виправлення помилки зарядки у iPhone 15

додаткова опція, що запобігає випадковому спрацюванню програмованої кнопки “Дії” на iPhone 15 Pro у кишені користувача

виправлення проблеми з екранами у iPhone 15 Pro та 15 Pro Max

виправлення помилки, коли iPhone 15 міг заряджатися до більш ніж 80%, незважаючи на задані обмеження

Додамо, що iOS 17.1 містить й деякі регіональні оновлення. Наприклад, для британських користувачів iPhone стало доступне відображення балансу рахунку в Apple Wallet.

Також варто зазначити, що оновлення ОС спрямоване в тому числі на зниження рівня випромінювання iPhone 12. Саме через цю проблему нещодавно влада Франції тимчасово заборонила продавати ці смартфони в країні.

В цілому, оновлення iOS 17.1 є кроком вперед у спрощенні та покращенні користувальницького досвіду власників продукції Apple.