iOS 18 добавила функцию восстановления прошивки iPhone без использования проводов

Apple долгое время работала над системой, позволяющей пользователям беспроводным образом восстанавливать и обновлять прошивку своих устройств. Это было впервые представлено в Apple Watch, а затем расширено до Apple TV. Теперь с iOS 18 Apple наконец-то приносит эту систему на линейку iPhone 16.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Прошивку на iPhone 16 можно восстановить по беспроводной сети

Прошивка iOS 18 для моделей iPhone 16 включает тот же RecoveryOS, который позволяет пользователям восстанавливать программное обеспечение Apple Watch и Apple TV с iPhone.

По сути, когда iPhone 16 по какой-либо причине переходит в режим восстановления, пользователи могут просто положить его рядом с другим iPhone или iPad, чтобы начать восстановление прошивки.

Другой гаджет загрузит новую прошивку iOS и передаст ее на устройство с поврежденным программным обеспечением. Это означает, что больше не потребуется Mac или ПК для устранения проблем с прошивкой на устройствах iOS.

Хотя любое устройство с iOS 18 может использоваться для восстановления гаджета с поврежденной прошивкой, похоже, что только модели iPhone 16 могут быть восстановлены беспроводным образом на данный момент.

Новые телефоны поставляются со специальным разделом восстановления, который может управлять всем процессом независимо от того, загружен ли основной раздел iOS.

Неясно, планирует ли Apple в будущем добавить эту систему к предыдущим моделям iPhone или для этого действительно требуется новое оборудование.

Тем не менее, это отличная новость и большой шаг вперед, чтобы пользователям было проще устранять проблемы с прошивкой, не прибегая к помощи Apple или ремонтного центра.