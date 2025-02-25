iOS 18.4 вже тут. Усе, що потрібно знати про нові функції вашого iPhone

Наразі Apple проводить бета-тестування iOS 18.4. Хоча оновлення не містить функцій Apple Intelligence і Siri, воно містить низку нових доповнень, про які варто знати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Пріоритетні повідомлення

Одна з головних новинок iOS 18.4 - Пріоритетні повідомлення. Коли цю функцію ввімкнено, iPhone використовує вбудований штучний інтелект, щоб визначити справді важливі сповіщення і виділити їх у спеціальному блоці Priority Notifications у верхній частині екрана.

Однак у поточній бета-версії ця функція не ввімкнена за замовчуванням. Щоб активувати її, перейдіть у Налаштування, Повідомлення, Пріоритет сповіщень і ввімкніть опцію.

Пріоритетні повідомлення (фото: Lifehacker)

Стиль ескізу в Image Playground

Під час створення зображень в Image Playground з'явився новий стиль під назвою Sketch. Цей стиль робить так, ніби ваше зображення, згенероване ШІ, було намальовано олівцем на папері.

Стиль ескізу в Image Playground (фото: Lifehacker)

Нова функція Ambient Music у Пункті управління

Apple вже пропонує функцію фонових звуків із природними ефектами, але в iOS 18.4 з'явився новий розділ Ambient Music у Пункті управління.

Доступні чотири режими:

Сон

Розслаблення

Продуктивність

Благополуччя

Натиснувши на будь-який із них, ви запустите відповідний плейлист в Apple Music. За замовчуванням Apple призначила певні плейлисти, але їх можна замінити. Перейдіть у режим редагування і виберіть новий плейлист із запропонованих варіантів або зі своєї колекції.

Функція Ambient Music (фото: Lifehacker)

Apple Intelligence тепер доступний в ЄС

Тепер Apple Intelligence підтримує французьку, німецьку, італійську, португальську (Бразилія), іспанську, японську, корейську та спрощену китайську мови. Також з'явилася підтримка локалізованої англійської для користувачів з Індії та Сінгапуру.

Розділ із рецептами в Apple News+

У застосунку Apple News для підписників з'явився новий розділ Apple News Food+. Тут можна знайти десятки тисяч візуально привабливих рецептів, а також статті, ресторанні огляди та багато іншого.

Оновлений додаток Пошта для iPad і Mac

З виходом iPadOS 18.4 beta і macOS 15.4 beta оновлений додаток Пошта (Mail) тепер доступний і на iPad, і на Mac. Після оновлення користувачі отримають доступ до категорій листів та інших можливостей на основі штучного інтелекту.

Оновлена кнопка Genmoji

Раніше Genmoji було складно знайти, оскільки воно ховалося за різнокольоровим смайликом у кутку клавіатури емодзі. Тепер Apple виправила це: в iOS 18.4 кнопка підписана Gemoji, а поруч із нею розташована іконка райдужного смайлика.

Оновлена кнопка Genmoji (фото: Lifehacker)

Нові віджети для подкастів

Додаток Podcasts отримав два нові віджети:

Library (Бібліотека) - показує збережені, завантажені або останні епізоди

Shows (Шоу) - дає змогу вибрати конкретне шоу й отримувати доступ до його останніх випусків прямо з екрана "Додому".

Нові віджети для подкастів (фото: Lifehacker)

Більше налаштувань для додатків за замовчуванням

Тепер можна задати сторонній додаток для перекладу за замовчуванням. У країнах ЄС також з'явилася можливість вибору програми для навігації за замовчуванням.

Зміни в CarPlay

Деякі користувачі помітили, що CarPlay тепер підтримує третій ряд іконок на головному екрані.

Інші невеликі зміни в iOS 18.4

Як і в будь-якому великому оновленні, в iOS 18.4 є безліч дрібних поліпшень:

Вибір вікової групи під час налаштування нового пристрою (Діти до 12 років, Підлітки 13-17 років, Дорослі 18+). Apple заявляє, що ці дані використовуються для налаштування батьківського контролю

Дві нові дії для "Швидких команд" у застосунку "Повідомлення": "Відкрити бесіду" і "Відправити повідомлення"

Новий режим списку в "Фото" при редагуванні альбомів, що спрощує їхню організацію.

Як встановити бета-версію iOS 18.4 для розробників

Варто зазначити, що встановлення бета-версії для розробників пов'язане з деякими ризиками. Програмне забезпечення може бути нестабільним, оскільки воно ще на стадії тестування і призначене насамперед для розробників, щоб вони могли переконатися, що їхні додатки сумісні з останнім оновленням iOS.

Також у цій бета-версії можуть бути помилки і збої, над якими Apple ще працює перед публічним релізом. Ці баги можуть призвести до втрати даних, якщо ви не зробите правильну резервну копію пристрою перед встановленням бета-версії.

Як уже згадувалося, перед встановленням бета-версії iOS 18.4 потрібно зробити резервну копію iPhone. Рекомендується створювати резервну копію за допомогою Mac або ПК через Finder або iTunes.

Хоча можна використовувати iCloud для резервного копіювання iPhone, це може бути проблематично з бета-версіями: якщо ваш iPhone зробить резервну копію в iCloud, поки працює iOS 18.4, ви не зможете відновити дані, якщо вам потрібно буде повернутися до публічної версії iOS.

Резервне копіювання на вашому комп'ютері допоможе зберегти всі дані з вашого iPhone.

Далі вам потрібно зареєструвати ваш Apple ID у програмі для розробників Apple. Для цього спочатку перейдіть на сайт Apple Developer, потім виберіть "Enroll". Увійдіть у свій обліковий запис Apple ID, заповніть свої дані та прийміть умови Apple.

Після того як ви зробили резервну копію і зареєстрували свій Apple ID, можна приступати до встановлення нової бета-версії. Для встановлення відкрийте "Налаштування", "Основні", "Оновлення ПЗ". Нижче опції "Автоматичні оновлення" ви повинні побачити пункт "Оновлення бета-версій".

Виберіть "iOS 18.4 Developer Beta", потім натисніть "Назад". Зачекайте трохи, поки iOS завантажиться, і ви побачите опцію "Завантажити та встановити" бета-версію.