iOS 18.4 уже здесь. Все, что нужно знать о новых функциях вашего iPhone

В настоящее время Apple проводит бета-тестирование iOS 18.4. Хотя обновление не включает в себя функции Apple Intelligence и Siri, оно содержит ряд новых дополнений, о которых стоит знать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Приоритетные уведомления

Одна из главных новинок iOS 18.4 - Приоритетные уведомления. Когда эта функция включена, iPhone использует встроенный искусственный интеллект, чтобы определить действительно важные уведомления и выделить их в специальном блоке Priority Notifications в верхней части экрана.

Однако в текущей бета-версии эта функция не включена по умолчанию. Чтобы активировать ее, перейдите в Настройки, Уведомления, Приоритет уведомлений и включите опцию.

Приоритетные уведомления (фото: Lifehacker)

Стиль эскиза в Image Playground

При создании изображений в Image Playground появился новый стиль под названием Sketch. Этот стиль делает так, будто ваше изображение, сгенерированное ИИ, было нарисовано карандашом на бумаге.

Стиль эскиза в Image Playground (фото: Lifehacker)

Новая функция Ambient Music в Пункте управления

Apple уже предлагает функцию фоновых звуков с природными эффектами, но в iOS 18.4 появился новый раздел Ambient Music в Пункте управления.

Доступны четыре режима:

Сон

Расслабление

Продуктивность

Благополучие

Нажав на любой из них, вы запустите соответствующий плейлист в Apple Music. По умолчанию Apple назначила определенные плейлисты, но их можно заменить. Перейдите в режим редактирования и выберите новый плейлист из предложенных вариантов или из своей коллекции.

Функция Ambient Music (фото: Lifehacker)

Apple Intelligence теперь доступен в ЕС

Теперь Apple Intelligence поддерживает французский, немецкий, итальянский, португальский (Бразилия), испанский, японский, корейский и упрощенный китайский языки. Также появилась поддержка локализованного английского для пользователей из Индии и Сингапура.

Раздел с рецептами в Apple News+

В приложении Apple News для подписчиков появился новый раздел Apple News Food+. Здесь можно найти десятки тысяч визуально привлекательных рецептов, а также статьи, ресторанные обзоры и многое другое.

Обновленное приложение Почта для iPad и Mac

С выходом iPadOS 18.4 beta и macOS 15.4 beta обновленное приложение Почта (Mail) теперь доступно и на iPad, и на Mac. После обновления пользователи получат доступ к категориям писем и другим возможностям на основе искусственного интеллекта.

Обновленная кнопка Genmoji

Ранее Genmoji было сложно найти, так как оно скрывалось за разноцветным смайликом в углу клавиатуры эмодзи. Теперь Apple исправила это: в iOS 18.4 кнопка подписана Gemoji, а рядом с ней находится иконка радужного смайлика.

Обновленная кнопка Genmoji (фото: Lifehacker)

Новые виджеты для подкастов

Приложение Podcasts получило два новых виджета:

Library (Библиотека) - показывает сохраненные, загруженные или последние эпизоды

Shows (Шоу) - позволяет выбрать конкретное шоу и получать доступ к его последним выпускам прямо с экрана "Домой".

Новые виджеты для подкастов (фото: Lifehacker)

Больше настроек для приложений по умолчанию

Теперь можно задать стороннее приложение для перевода по умолчанию. В странах ЕС также появилась возможность выбора приложения для навигации по умолчанию.

Изменения в CarPlay

Некоторые пользователи заметили, что CarPlay теперь поддерживает третий ряд иконок на главном экране.

Другие небольшие изменения в iOS 18.4

Как и в любом крупном обновлении, в iOS 18.4 есть множество мелких улучшений:

Выбор возрастной группы при настройке нового устройства (Дети до 12 лет, Подростки 13-17 лет, Взрослые 18+). Apple заявляет, что эти данные используются для настройки родительского контроля

Два новых действия для "Быстрых команд" в приложении "Сообщения": "Открыть беседу" и "Отправить сообщение"

Новый режим списка в "Фото" при редактировании альбомов, что упрощает их организацию.

Как установить бета-версию iOS 18.4 для разработчиков

Стоит отметить, что установка бета-версии для разработчиков связана с некоторыми рисками. Программное обеспечение может быть нестабильным, так как оно еще в стадии тестирования и предназначено в первую очередь для разработчиков, чтобы они могли убедиться, что их приложения совместимы с последним обновлением iOS.

Также в этой бета-версии могут быть ошибки и сбои, над которыми Apple еще работает перед публичным релизом. Эти баги могут привести к потере данных, если вы не сделаете правильную резервную копию устройства перед установкой бета-версии.

Как уже упоминалось, перед установкой бета-версии iOS 18.4 нужно сделать резервную копию iPhone. Рекомендуется создавать резервную копию с помощью Mac или ПК через Finder или iTunes.

Хотя можно использовать iCloud для резервного копирования iPhone, это может быть проблематично с бета-версиями: если ваш iPhone сделает резервную копию в iCloud, пока работает iOS 18.4, вы не сможете восстановить данные, если вам нужно будет вернуться к публичной версии iOS.

Резервное копирование на вашем компьютере поможет сохранить все данные с вашего iPhone.

Далее вам нужно зарегистрировать ваш Apple ID в программе для разработчиков Apple. Для этого сначала перейдите на сайт Apple Developer, затем выберите "Enroll". Войдите в свою учетную запись Apple ID, заполните свои данные и примите условия Apple.

После того как вы сделали резервную копию и зарегистрировали свой Apple ID, можно приступать к установке новой бета-версии. Для установки откройте "Настройки", "Основные", "Обновление ПО". Ниже опции "Автоматические обновления" вы должны увидеть пункт "Обновления бета-версий".

Выберите "iOS 18.4 Developer Beta", затем нажмите "Назад". Подождите немного, пока iOS загрузится, и вы увидите опцию "Скачать и установить" бета-версию.