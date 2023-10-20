В iOS 17 нашли скрытую функцию защиты зрения: как она работает

Пользователи устройств Apple, обновившие свои iPhone до версии iOS 17, обнаружили ранее не упомянутую, но полезную функцию. Она стремится улучшить защиту глаз пользователей во время активного использования смартфона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей и обзоров в мире технологий SlashGear .

Большинство современных смартфонов уже включают в себя функции, такие как "Темный режим" и "Ночной режим", направленные на снижение нагрузки глаз пользователей. Но теперь с появлением версии iOS 17 добавляется еще одна опция под названием "Screen Distance" ("Расстояние экрана") для устройств с поддержкой Face ID.

Эта функция использует переднюю камеру и другие датчики iPhone для определения расстояния между глазами владельца и экраном устройства. Если смартфон находится ближе к глазам пользователя, чем на расстоянии 30 см в течение нескольких минут, на экране появляется специальное сообщение.

Главная цель новой функции состоит в предотвращении привычки подносить экран слишком близко к глазам, что, в свою очередь, помогает снизить вероятность их переутомления. Компания Apple также надеется, что эта функция способствует предотвращению развития близорукости у детей, поскольку они, начиная с молодых лет, будут учиться держать свои устройства на безопасном расстоянии от глаз.

Активация функции "Screen Distance"

Откройте настройки устройства

Перейдите к разделу "Экранное время"

Найдите пункт "Расстояние до экрана" и включите переключатель

Скриншот (Styler)

Эта функция доступна на моделях iPhone X и новейших устройств с установленной iOS 17, а также на iPad Pro 11 и новейших устройствах с iPadOS 17.