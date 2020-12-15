Возле Мертвого моря археологи нашли тронный зал царя Ирода, где танцевала принцесса Саломея

В Иордании археологи обнаружили тронный зал царя Ирода, который находился в крепости на берегу Мертвого моря в древней иудейской крепости Махерон. Он известен тем, что на нем танцевала принцесса Саломея, которая потребовала принести ей голову Иоанна Крестителя.

Эксперты раскопали полукруглую нишу, где был установлен трон. Об этом сообщает Нaaretz.

Первоначальный уровень пола не сохранился до наших дней. Но исследователи считают, что трон стоял на возвышении, на которое поднимались по лестнице.

В Иордании археологи обнаружили тронный зал царя Ирода (фото: my.ua)

Эксперты также восстановили две колоны, которые ранее поддерживали крышу зала, где танцевала принцесса Саломея на дне рождения своего отчима Ирода Антипы.

В Иордании археологи обнаружили тронный зал царя Ирода (фото: my.ua)

Говорят, он так был доволен этим танцем, что пообещал ей все, что она захочет, вплоть до половины своего царства. Как описано в Евангелии, по совету матери, Саломея попросила голову Иоанна Крестителя.

В Иордании археологи обнаружили тронный зал царя Ирода (фото: twitter.com/extrachelle)

Ирода пожелание Соломеи огорчило, но он не мог нарушить свое обещание и приказал обезглавить Иоанна. Голову принесли на блюде и подарили принцессе, а она в свою очередь отнесла ее своей матери.

Напомним, в Великобритании археологи обнаружили римскую мозаику, которой 1,5 тысячи лет.

Ранее в Хорватии археологи раскопали шлем воина, который пролежал в земле больше 2 тысяч лет. Предполагается, что снаряжение изготовили в VII столетии до нашей эры.